Die Südzucker AG verzeichnete am 11. Januar 2025 eine stabile Handelssitzung an der Börse. Der Aktienkurs des größten europäischen Zuckerproduzenten notierte bei 10,13 Euro, was einer neutralen Entwicklung zum Vortag entspricht. Im bisherigen Monatsverlauf musste das Mannheimer Unternehmen einen Rückgang von 2,41 Prozent hinnehmen. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beläuft sich derzeit auf 2,1 Milliarden Euro.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,20 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,93 weist die Aktie fundamentale Kennzahlen auf, die im branchenüblichen Rahmen liegen. Der Cash-Flow pro Aktie beträgt 5,26 Euro bei insgesamt 204,2 Millionen ausstehenden Aktien.

Anzeige

Suedzucker-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Suedzucker-Analyse vom 11. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Suedzucker-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Suedzucker-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...