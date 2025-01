Die Norwegian Air Shuttle Aktie verzeichnet am 11. Januar 2025 einen moderaten Anstieg von 0,04 Prozent auf 0,9012 EUR. Diese leichte Erholung folgt auf einen signifikanten Rückgang von 1,53 Prozent am 9. Januar. Die Fluggesellschaft, die derzeit eine Marktkapitalisierung von 868,3 Millionen EUR aufweist, bewegt sich weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld, was sich in einer monatlichen Performance von -2,97 Prozent widerspiegelt.

Kommende Unternehmenstermine

Am 6. Februar 2025 wird Norwegian Air Shuttle seine Traffic Results für Januar 2025 veröffentlichen. Diese Verkehrszahlen werden einen wichtigen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung der Fluggesellschaft geben, die derzeit eine Flotte von 70 Flugzeugen betreibt.

