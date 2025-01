Hektischer Handel bei Constellation Energy. Die Aktien erlebten rund um den Trauertag eine regelrechte Achterbahnfahrt, die alle Aktionäre kräftig durchgeschüttelt hat. Doch was steckt hinter den starken Kursbewegungen und lohnt sich ein Kauf auf dem aktuellen Niveau?Die Gerüchteküche hat zu aussergewöhnlich hoher Volatilität im Handel bei Constellation Energy (US21037T1097) in den letzten Tagen geführt. Die Aktien erlebten innerhalb von drei Handelstagen Verluste von mehr als -14 %, gefolgt von Gewinnen von mehr als 34 % in den Spitzen ...

