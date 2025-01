Der Halbleiterhersteller Micron Technology verzeichnet aktuell eine leichte Kursabschwächung an den Börsen. Die Aktie notierte am 11. Januar bei 96,84 EUR, was einem Rückgang von 0,31 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 108,1 Milliarden EUR bei 1,1 Milliarden ausstehenden Aktien.

Anstehende Jahreshauptversammlung

Am 16. Januar 2025 steht die Jahreshauptversammlung des Unternehmens an. Die zuletzt ausgeschüttete vierteljährliche Dividende betrug 0,12 USD pro Aktie. Trotz des aktuellen leichten Kursrückgangs konnte die Aktie im vergangenen Monat ein Plus von 13,78 Prozent verzeichnen.

Anzeige

Micron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Micron-Analyse vom 11. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Micron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Micron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Micron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...