Gold und Silber zeigten in dieser Woche eine beeindruckende Performance: Gold legte um 1,9 % auf 2.689 US-Dollar zu, während Silber mit einem Plus von 2,6 % bei 30,37 US-Dollar schloss. Im laufenden Monat stehen die beiden Metalle mit Gewinnen von 2,5 % (Gold) und 5,2 % (Silber) noch stärker da. Die jüngsten Entwicklungen auf den Märkten unterstreichen ihre Bedeutung in turbulenten Zeiten, in denen Unsicherheiten und geopolitische Risiken die Nachfrage nach sicheren Anlageklassen antreiben.Anzeige:Gold (TVC:GOLD) hat seine Position als sicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...