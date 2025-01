Sektor-Leader: Ölaktien - Zwischen Aufwind und langfristigem Wandel

Aktien der Old Economy sind wieder gefragt!

In den Wintermonaten steigt in der nördlichen Hemisphäre die Nachfrage nach Heizöl. Auch die Reisetätigkeit über Weihnachten sorgt immer wieder für eine höhere Nachfrage nach Kerosin und Benzin, was den Ölpreis stützt.

Mittelfristig treiben die wachsende Mittelschicht und die Industrialisierung in Schwellenländern wie Indien und Afrika die Nachfrage nach Energie und damit auch nach Öl an.

Obwohl der Übergang zu erneuerbaren Energien langfristig die Nachfrage nach Öl reduzieren wird, wird Öl auf absehbare Zeit noch eine wichtige Rolle im globalen Energiemix spielen. Die Geschwindigkeit dieses Übergangs ist jedoch ein Unsicherheitsfaktor für die zukünftige Ölpreisentwicklung.

Hier ein Überblick über den Ölpreis, verschiedene Bereiche der Ölindustrie (Upstream, Midstream, Downstream, integrierte Unternehmen) und unterschiedliche Regionen.

Light Sweet Crued Oil Future (CL)

Das schwarze Gold hat seine Talfahrt beendet und ist nun dabei, die Bodenbildung abzuschließen. Die Bullen haben in den letzten Tagen zunehmend das Ruder übernommen. Nachdem zuletzt der Abstand zur 50-Tage-Linie recht hoch geworden ist, wird eine Zwischenkorrektur sehr wahrscheinlich. Danach ist die Wahrscheinlichkeit für nachhaltige Kurse über 77 US-Dollar je Barrel höher.

YPF (YPF)

YPF beschäftigt sich mit der Exploration, Produktion und dem Vertrieb von Öl und Gas. Das Unternehmen ist in Upstream, Gas und Strom und Downstream tätig. Das Upstream-Segment verkauft Erdöl und Erdgas. Der Bereich Gas und Strom vermarktet Erdgas an Dritte und das Downstream-Segment verwaltet kommerzielle und technische LNG-Regasifizierungsterminals. Das Unternehmen produziert auch Erdölraffinerieprodukte und Petrochemikalien.

The Williams Company (WMB)

Williams ist ein Midstream-Energieunternehmen, das die großen Transco- und Northwest-Pipeline-Systeme und zugehörige Erdgas-Sammel-, Verarbeitungs- und Speicheranlagen betreibt.

EQT Corp. (EQT)

Die EQT Corporation ist ein US-amerikanischer Energiekonzern, der sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist dabei die Förderung natürlicher Gasvorkommen. Mit seiner Anlage in den Appalachen gehört der Konzern zu den größten Gaslieferanten des Landes. Über ein eigenes Vertriebsnetz beliefert EQT neben Industriekunden und regionalen Energieversorgungsunternehmen auch externe Vertriebspartner und Zwischenhändler sowie Privatkunden.

Chevron (CVX)

Chevron ist ein integriertes Energieunternehmen mit weltweiten Explorations-, Produktions- und Raffinationstätigkeiten. Chevron ist das zweitgrößte Ölunternehmen in den Vereinigten Staaten. Produktionsaktivitäten finden in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien statt. Die Raffinerien befinden sich in den Vereinigten Staaten, Südafrika und Asien.

Tagescharts vom 10.01.2025, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.01.2025

