Riesa/Bonn (ots) -Kay Gottschalk (AfD) sieht die Wahl des rechtsextremen Mitglieds Matthias Helferich auf einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl nicht als Problem für die AfD in Nordrhein-Westfalen. "Das muss die Bundestagsfraktion dann bei der konstituierenden Sitzung entscheiden, wie sie mit Matthias Helferich umgehen wird", sagte der NRW-Spitzenkandidat auf dem AfD-Parteitag in Riesa gegenüber dem TV-Sender phoenix. Insgesamt rechne er mit 21 bis 24 gewählten AfD-Kandidaten aus NRW für den Bundestag. Davon sei Matthias Helferich der Einzige, der nicht dem Kurs des Landesvorsitzenden Martin Vincentz folgen wolle.Wie 2024 bekannt wurde, läuft gegen Matthias Helferich ein Parteiausschlussverfahren des Landesvorstands der nordrhein-westfälischen AfD. Er wird dem völkisch-nationalen Flügel der Partei zugerechnet. Obwohl Matthias Helferich 2021 über die Landesliste für die AfD in den Bundestag gewählt wurde, ist er nicht Mitglied der AfD-Fraktion. Trotzdem wurde Matthias Helferich bei der Wahlversammlung der AfD Anfang Januar in Marl auf Platz 6 der NRW-Landesliste für die Bundestagswahl 2025 gewählt.Das komplette Interview sehen Sie hier https://phoenix.de/s/zRl