Die UGI Corporation verzeichnet einen soliden Start ins neue Jahr 2025. Der Energieversorgungskonzern notiert aktuell bei 27,69 EUR und zeigt mit einem Anstieg von 0,14 Prozent zum Vortag eine stabile Entwicklung. Die monatliche Performance von +3,51 Prozent unterstreicht den positiven Trend der Aktie, die sich damit deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief positioniert.

Wichtige Termine im Blick

In den kommenden Wochen stehen bedeutende Ereignisse an: Die Jahreshauptversammlung findet am 31. Januar statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 5. Februar nachbörslich. Die detaillierte Ergebnispräsentation folgt am 6. Februar. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 5,9 Milliarden EUR.

Anzeige