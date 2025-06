WIEN (dpa-AFX) - Der ATX an der Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der österreichische Leitindex gab um 0,62 Prozent auf 4.396,34 Punkte nach. Dabei zog der Dividendenabschlag bei der OMV-Aktie den Index nach unten.

Die Titel des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens rutschten um 10,9 Prozent ab, was einem Kursverlust von 5,24 Euro entspricht. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 4,75 Euro wäre ihr Kurs nur leicht gesunken, und der ATX hätte mit Gewinnen geschlossen. Der ATX Total Return, bei dem wie beim deutschen Dax die Dividendenausschüttungen eingerechnet werden, legte um 0,23 Prozent zu.

An den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben. Auch an der Wall Street gab es im Verlauf leichte Zuwächse zu sehen. Im Blick steht zudem der für Donnerstag erwartete Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Marktteilnehmer erwarten mehrheitlich eine weitere Zinssenkung durch die EZB.

Am österreichischen Aktienmarkt rückte zudem die Aktien des Stahlkonzerns Voestalpine mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Die Papiere reagierten mit einem Kursgewinn von 1,9 Prozent. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk als gemischt und stuften den Ausblick als im Rahmen der Erwartungen ein. Auch die Baader Bank sah in den vorgelegten Ergebnissen keinen Kurstreiber.

Das schwierige wirtschaftliche Umfeld schlägt auch auf das Ergebnis des Stahlkonzerns durch. Umsatz und Gewinn gingen im Geschäftsjahr 2024/25 zurück. Die Dividende soll nun von 70 auf 60 Cent je Aktie sinken. Das Management sieht jedoch die Talsohle erreicht.

Die Erste Group stufte die Aktien des Baukonzerns Porr von "Buy" auf "Accumulate" herab, hoben ihr Kursziel jedoch von 31,5 auf 34,2 Eur an. Die Anteilsscheine schlossen mit minus 4,4 Prozent auf 28,2 Euro.

Die schwergewichteten Banken gingen in verschiedene Richtungen. Bawag verbilligten sich um 0,9 Prozent. Erste Group legten um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International um 0,1 Prozent zu.

Deutlich nach oben ging es für Palfinger . Die Aktie des Kranherstellers gewann 8,9 Prozent auf 32,5 Euro. Laut einem Marktbeobachter haben die Analysten von Kepler Cheuvreux die Bewertung der Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 39 Euro aufgenommen.

Die Versicherer Uniqa und Vienna Insurance Group gewannen in einem ähnlichen Ausmaß um 1,6 und 1,7 Prozent./ste/spa/APA/stw

AT0000652011, AT0000758305, AT0000606306, AT0000937503, DE0008469008, AT0000999982, AT0000BAWAG2