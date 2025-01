XRP steigt um über 6 Prozent und bricht aus der wichtigen Range aus

Der Kurs von $XRP hat sich in den letzten Wochen in einer starken Seitwärtsrange bewegt. Diese hat den Kurs praktisch gefangen gehalten. Die letzte Korrektur hat XRP sogar noch etwas nach unten gedrückt. Doch ausgerechnet am Wochenende, wo der Kursverlauf normalerweise eher oft schwächelt, legt $XRP heute eine starke Rallye hin. Über 6,6 Prozent ist der Kurs des mittlerweile 4. größten Coins am Kryptomarkt heute gestiegen, und dabei ist der $XRP-Kurs aus einer wichtigen Chartformation ausgebrochen.

(Der Kurs von $XRP ist in den letzten 24 Stunden trotz des Wochenendes um 6,6 Prozent gestiegen - Quelle: coinmarketcap.com)

$XRP bricht aus dem bullishen Dreieck aus!



Lange hat es gedauert, doch letztendlich ist es passiert! Der Kurs der 4. größten Kryptowährung ist aus dem bullishen Dreieck, das ihn seit dem Hochpunkt am 3. Dezember gefangen hielt, ausgebrochen. Die starke Bewegung heute erzeugte genug Momentum, damit $XRP durch die obere Trendlinie brechen konnte. Damit ist die Dreiecksformation nun voll ausgeprägt. Ein Dreieck ist nämlich eine Trendfortsetzungsformation und wenn sie vollständig ist, wie jetzt durch den Ausbruch, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter steigt, bei über 75 Prozent.

(Der Kurs von $XRP konne nach langem Warten durch die obere Trendlinie des bullishen Dreiecks ausbrechen - Quelle: Tradingview.com)

Typisch für das Wochenende, doch untypisch für einen so starken Anstieg, ist lediglich, dass der Ausbruch unter relativ geringem Volumen erfolgte. Das bedeutet, dass er von wenigen Käufern verursacht wird. Im besten Fall erfolgt so ein Ausbruch unter stark ansteigendem Handelsvolumen, da er so deutlich nachhaltiger ist. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass $XRP sich in den nächsten Wochen in Richtung Allzeithoch bewegen dürfte. Dieses liegt noch immer bei 3,84 US-Dollar und wurde im Jahre 2018 markiert.

Sollte $XRP auch diesen historischen Durchbruch schaffen, ist es gut möglich, dass der Kurs auf bis zu 10 US-Dollar weiterzieht. Denn in wenigen Tagen wird nicht nur Donald Trump in sein Amt als neuer US-Präsident eingeführt, sondern auch Paul Atkins als neuer Vorsitzender der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Damit hat $XRP hervorragenden Rückenwind, um einen bislang einzigartigen Bull Run hinzulegen.

Wird auch Wall Street Pepe einen Bullrun hinlegen?

$XRP profitiert sowohl von einer starken Community als auch von seiner einzigartigen Funktionsweise. Ähnlich wie Wall Street Pepe ($WEPE). Das Projekt wurde dazu geschaffen, um seiner Community alle wichtigen Nachrichten zu neu erscheinenden Coins und einzigartigen Handelsstrategien mitzuteilen, die bislang nur Krypto-Wale für sich nutzen konnten. Das hat dazu geführt, dass die Community von Wall Street Pepe in den letzten Wochen stark gewachsen ist. Über 45.000 Anleger umfasst die Community mittlerweile auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

Erfahre jetzt alle Details zu Wall Street Pepe.

(In wenigen Stunden findet die nächste Preiserhöhung bei Wall Street Pepe statt - Quelle: wallstreetpepe.com)

Die Nachfrage, die zuletzt explosiv gestiegen ist, hat dafür gesorgt, dass Wall Street Pepe auf über 46 Millionen Dollar gestiegen ist, obwohl der neue Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Eine unglaubliche Summe, die nur wenige Coins im ICO erzielen. Doch laut Analysten könnte das erst der Anfang sein. Viele gehen aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales nämlich davon aus, dass $WEPE der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte, was für frühe Käufer extrem hohe Gewinne bedeuten würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $WEPE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.