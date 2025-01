Die HOCHTIEF AG setzt ihren positiven Trend im neuen Jahr fort. Der internationale Baukonzern erreichte am 10. Januar 2025 mit 133,80 EUR ein neues 5-Jahres-Hoch. Die Aktie des Essener Unternehmens verzeichnete in der letzten Handelswoche eine stabile Entwicklung und notierte zuletzt bei 133,45 EUR, was einem Anstieg von 0,07 Prozent entspricht. Die Marktkapitalisierung des Baukonzerns beläuft sich aktuell auf 10,3 Milliarden EUR.

Positive Monatsentwicklung

Im vergangenen Monat konnte die Hochtief-Aktie um knapp drei Prozent zulegen. Mit der aktuellen Kursnotierung liegt das Papier 27,80 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, während zum 52-Wochen-Hoch lediglich ein Abstand von weniger als einem Prozent besteht.

