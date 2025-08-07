Zuletzt hatten wir am 03. August auf Hochtief ISIN: DE0006070006 geschaut und im Express-Service geschrieben: "Maximal hat dieser Trading-Tipp 63 Prozent Zertifikatgewinn gebracht, am Donnerstag hat Hochtief ein neues Allzeithoch geschafft. Das am 17. Juli auf 200,00 Euro angehobene Kursziel wurde fast erreicht, bitte achten Sie gut auf Ihre Gewinne. Die Absicherung würden wir auf 185,00 Euro legen und im Zweifel - wie immer - den Gewinn kassieren." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS