Die STRABAG SE zeigt sich zu Beginn des Jahres 2025 in robuster Verfassung. Der österreichische Baukonzern kann an der Börse eine erfreuliche Entwicklung vorweisen, was sich in einem Kursanstieg von 4,52 Prozent im letzten Monat widerspiegelt. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden Euro notiert die Aktie bei 41,65 Euro.

Finanzdaten signalisieren solide Position

Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens präsentieren sich in einem vorteilhaften Licht. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,75 und einer kürzlich ausgezahlten Dividende von 9,05 Euro je Aktie unterstreicht der Bauriese seine finanzielle Stärke. Der Konzern bleibt mit seinen 118,2 Millionen ausstehenden Aktien einer der führenden Akteure im europäischen Bausektor.

