Stuttgart (ots) -Seit 1996 gibt es den Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und rettete die überlebenden Gefangenen.Das Haus des Dokumentarfilms (HDF) nutzt den Holocaust-Gedenktag 2025, um bundesweit gemeinsam mit rund 50 Kooperationspartnern in Kinos und anderen Einrichtungen Filme zu zeigen, die sich mit der Shoah beschäftigen, und begleitet diese Filme mit Diskussionsveranstaltungen.Zum Partnernetzwerk gehören in Stuttgart das Haus der Geschichte Baden-Württemberg, in Berlin die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannseekonferenz, die Deutsche Kinemathek, Das Bundesarchiv, die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und zahlreiche im Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. organisierte Kinos. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft von Mutherem Aras, Präsidentin des baden-württembergischen Landtages, und Dr. Michael Blume, BW-Landesbeauftragter gegen Antisemitismus. Konzipiert wurde die Initiative von Eric Friedler und Ulrike Becker vom Haus des Dokumentarfilms.Zum Auftakt zeigt das HDF am 26.01.2025 im Stuttgarter Haus der Geschichte DIE ERMITTLUNG (2024), eine Kinoadaption des gleichnamigen Bühnenstücks (1965) von Peter Weiss. Danach diskutieren auf dem Podium der Schauspieler Wilfried Hochholdinger, Dr. Michael Blume, BW-Beauftragter gegen Antisemitismus und Dr. Katherina Stengel vom Fritz Bauer Institut. Der Eintritt ist frei.In Berlin zeigt das HDF in Kooperation mit der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz an insgesamt vier Tagen im Bundeplatzkino Dokumentarfilme, die sich mit der Shoah und Überlebenden der Shoah beschäftigen, u.a. GERMAN CONCENTRATION CAMPS FACTUAL SURVEY (1945) von Alfred Hitchcock und ZEUGEN. AUSSGEN ZUM MORD AN EINEM VOLK (1981) von Karl Fruchtmann und LAGERSTRASSE AUSCHWITZ (1979) von Ebbo Demant.