DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Marode Bahnstrecken eröffnen der PORR Wachstumspotenzial

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/12.01.2025/10:00) - Weil ein Großteil des deutschen Schienennetzes aus der Nachkriegszeit stammt, sind vor allem stark befahrene Strecken sanierungsbedürftig. Laut Deutscher Bahn existiert ein Sanierungsstau in Milliardenhöhe.

Vorteile des modernen Schienenbaus

Der konventionelle Gleisoberbau in Form klassischer Schottergleise ist im Bereich internationaler Schienennetze nach wie vor am weitesten verbreitet. Bei der österreichischen PORR Group (ISIN: AT0000609607) ist der Gleisbau zumeist geografisch dem jeweiligen Segment zugeordnet und wird damit zum sogenannten "Flächengeschäft" gezählt. Zum Kundenkreis gehören, neben den Betreibern nationaler, regionaler und lokaler Bahnstrecken, auch die Anbieter urbaner Verkehrsnetze einschließlich Straßenbahnen und U-Bahnen sowie Industriebetriebe mit eigenen Gleisanlagen.

Als moderne Schienentechnologie gilt das von der PORR in Kooperation mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entwickelte "Slab Track Austria-System" ("Feste Fahrbahn-System"), das erstmals 1989 zum Einsatz kam. Nach Abschluss aller derzeitigen Bauprojekte wird es neben zahlreichen europäischen Ländern auch in Australien, Indien und Katar in Zukunft Slab-Track geben. Insgesamt wurde bereits eine Strecke von mehr als 1.500 km verbaut. Gegenüber herkömmlichen Schottergleisen spart diese moderne Form des Schienenbaus - trotz höherer Anfangsinvestitionen - dank der längeren Lebensdauer und geringeren Wartung langfristig Kosten. Außerdem ermöglichen vorgefertigte Elemente eine effiziente und zügige Installation. Zugleich bieten Slab-Track-Strecken eine hohe Stabilität und Belastbarkeit bei verbessertem Fahrkomfort (weniger Lärm und Vibrationen).

Großbritannien setzt auf Slab Track Austria

Das größte europäische Eisenbahnprojekt HS2 (High Speed Two) wird derzeit in Großbritannien realisiert. Dieses Hochgeschwindigkeits-Streckennetz wird in einem ersten Schritt die Städte London und Birmingham (Phase 1) und in einem zweiten Schritt Birmingham mit Crewe (Phase 2a) verbinden. Bis 2029 soll sich die Gesamtstrecke auf 453 Slab-Track-Kilometer belaufen und Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 360 km/h ermöglichen. Dies würde dann einen "Europarekord" darstellen, schließlich galt als bisheriger Rekordhalter die Verbindung VDE 8 in Deutschland, wo Slab Track Austria seit 2015 im Betrieb ist.

Bei dem britischen Großprojekt kommt Digital Engineering in Form von BIM (Building Information Modeling) zum Einsatz. Beim Realisieren von HS2 wird die Software für eine Linienbaustelle eingesetzt, die sich über Hunderte von Kilometern erstreckt und ebenso viele Gewerke und Objekte integriert. Nach Fertigstellung soll dieses Hochgeschwindigkeits-Streckennetz dann über einen Lebenszyklus von über 60 Jahren verfügen.

Bahn-Infrastruktur ist hochkomplex

Die PORR bietet aber nicht nur Schienenbau, sondern im Bereich der Bahn-Ausrüstung komplette Infrastrukturlösungen an. Diese reichen von der Planung und Umsetzung bis hin zur Modernisierung und Instandhaltung. So rüstet das Unternehmen zum Beispiel im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) den rund 27 Kilometer langen, zweiröhrigen Semmering-Basistunnel aus. Er verbindet das niederösterreichische Gloggnitz mit dem steirischen Mürzzuschlag. Der Auftrag hatte ein Volumen von rund 176 Mio. Euro und umfasst unter anderem die Telekommunikation, die elektrotechnische Ausstattung mit Hochspannungsanlagen, Verteilern, Beleuchtung und Fluchtwegkennzeichnung sowie die Beschilderungen. Außerdem gehören die maschinellen Anlagen für Klimatisierung, Belüftung und Löschwasser sowie Schlosserarbeiten zum Auftragsumfang. Die Inbetriebnahme des Tunnels ist für 2030 vorgesehen, wobei der PORR die kaufmännische Geschäftsführung des Projekts obliegt.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Links: https://slabtrackaustria.com/de/unsere-technologie/ https://slabtrackaustria.com/de/referenzliste/ https://porr-group.com/projekte/porr-feste-fahrbahn-technologie-fuer-high-speed-two-hs2/ https://porr.at/medien/presseinformationen/presseinformationen/presseinformation/news/ porr-und-rhomberg-sersa-ruesten-den-semmering-basistunnel-aus/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de ( https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/ www.porr.de ) entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2025 04:00 ET (09:00 GMT)