Die Silvercorp Metals Inc., einer der führenden Silberproduzenten Chinas, verzeichnete zum Handelsschluss am 11. Januar einen Kursrückgang von 1,14 Prozent auf 3,03 USD. Die Marktkapitalisierung des Bergbauunternehmens beläuft sich aktuell auf 642,7 Millionen Euro. Nach der jüngsten Dividendenausschüttung von 0,01 USD Ende November bereitet sich das Unternehmen nun auf die Veröffentlichung der Q3-Geschäftszahlen 2025 vor, die für den 6. Februar angesetzt ist.

Anstehende Unternehmenstermine

Zunächst wird Silvercorp Metals am 19. Januar auf der Vancouver Resource Investment Conference vertreten sein, wo sich das Unternehmen an Stand 206 präsentiert. Diese Veranstaltung bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine aktuellen Projekte in China und Kanada vorzustellen, bevor wenige Wochen später die Quartalsergebnisse folgen.

