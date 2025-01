Wochenausblick - Konjunkturzahlen und Quartalsergebnisse

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns mehrere interessante Konjunkturzahlen sowie Quartalsergebnisse von einigen großen Finanzinstitutionen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch ruhig. China veröffentlicht unter anderem die Handelsbilanz



Dienstag:



Auch am Dienstag bleibt es verhalten. Für Deutschland werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Januar veröffentlicht. Für die USA wird hingegen der Erzeugerpreisindex bekannt gegeben, während Japan die Leistungsbilanz veröffentlicht. Im Hinblick auf Unternehmenszahlen informiert das deutsche Unternehmen Südzucker über seine Quartalsergebnisse.















Mittwoch:



Nach einem ruhigen Wochenstart wird es am Mittwoch besonders interessant. Für das Vereinigte Königreich werden der Verbraucherpreisindex sowie der Erzeugerpreisindex bekannt gegeben. Die EU informiert hingegen über die monatliche Industrieproduktion. Auf der anderen Seite des Ozeans veröffentlicht die USA ebenfalls den Verbraucherpreisindex. Zusätzlich gibt die Federal Reserve Bank mit dem Beige Book Einblicke in die aktuelle US-Wirtschaftslage. Auf der Unternehmensseite veröffentlichen einige Finanzriesen ihre Quartalszahlen, darunter JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock, Citigroup und die Bank of New York Mellon Group. Zusätzlich gibt das Bergbauunternehmen Rio Tinto Einblick in seine Zahlen.

















Donnerstag:



Auch am Donnerstag bleibt es spannend. Deutschland veröffentlicht mit dem Verbraucherpreisindex den wichtigsten Inflationsindikator des Monats. Für das Vereinigte Königreich werden das Bruttoinlandsprodukt und die Industrieproduktion bekannt gegeben. Die USA gibt zudem Einblicke in die Einzelhandelsumsätze. Im Hinblick auf Unternehmenszahlen gibt es ebenfalls viel zu berichten. Gegen Mittag veröffentlicht das US-amerikanische Versicherungsunternehmen UnitedHealth Group seine Quartalsergebnisse. Ebenfalls äußerst spannend könnten die Quartalszahlen des taiwanesischen Halbleiterherstellers TSMC werden. Des Weiteren geben die Bank of America und Morgan Stanley Einblick in ihre Zahlen.















Freitag:



Zum Ende der Woche wird es wieder etwas ruhiger. Das Vereinigte Königreich veröffentlicht die Einzelhandelsumsätze, während die EU Auskunft über den monatlichen Verbraucherpreisindex gibt. Ebenfalls interessant könnten für einige Investoren die chinesischen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt, den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion werden. Auf Unternehmensseite veröffentlicht Schlumberger Ltd. ihre Quartalszahlen.











