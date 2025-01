Bonn (ots) -Katja Wolf, BSW-Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin in Thüringen, hat beim Parteitag die Einhelligkeit zwischen ihr und der Namensgeberin der Partei betont. "Da passt kein Blatt zwischen unserer Politik in Erfurt und Sahra Wagenknecht", auch nicht in puncto Migration, sagte sie im phoenix-Interview. Auf die Frage, inwieweit Sahra Wagenknecht mit in die Entscheidungen der Thüringer Landespolitik einbezogen werde, antwortete Wolf: "Ich wäre verrückt, wenn ich nicht anrufen würde, wenn es elementare und wirklich weitreichende Beschlüsse sind, weil wir selbstverständlich wollen, dass wir in der Partei mit einer Stimme sprechen. Und das macht Mario Voigt ja genauso, indem er die Nummer von Herrn Merz wählt. Das ist aus meiner Sicht selbstverständlich und das werden wir selbstverständlich im Guten miteinander beibehalten. Was nicht heißt, dass wir auch jede Vorlage entsprechend absegnen lassen müssen." Der Landesvorstand in Thüringen traue sich zwar mehr Verantwortung zu, diese Punkte sollen aber erst nach der Bundestagswahl diskutiert werden.Das BSW sei in einer extremen Geschwindigkeit gegründet worden und habe gleich im ersten Jahr die Europawahl und drei Landtagswahlkämpfe meistern müssen. Während der Sondierungsphase in Thüringen hätten die Nerven bei allen zuweilen blank gelegen und es habe die Sorge gegeben, Fehler zu machen. "Da ist, die ein oder andere, aus meiner Sicht durchaus, nicht ganz so glückliche Situation entstanden. Aber praktisch bin ich davon überzeugt - und das wirklich und ehrlich - dass es normal ist, in einer so jungen Partei, dass sich das eine oder andere erst finden muss. Dass es tatsächlich sich zusammenfügen muss und das ist uns gut gelungen."Das ganze Gespräch sehen Sie in Kürze auf www.phoenix.de.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5947440