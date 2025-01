© Foto: picture alliance / Zoonar | Andrii Yalanskyi

Mischfonds investieren neben Aktien auch breit gestreut in Anleihen, wodurch sie gegenüber dem Aktienmarkt meist eine deutlich geringere Volatilität aufweisen. Langfristig überleben an der Börse nicht etwa Strategien mit den höchsten Renditen, sondern jene, die Krisen und Risiken am besten managen und so die Zeit überstehen. Die Historie ist voll von Händlern, die trotz zwischenzeitlicher Millionengewinne aufgrund der zu hohen Volatilität ihrer Strategie am Ende wieder alles verloren. MFS Investment Management: Seit 1924 erfolgreich am Markt Eine Investmentgesellschaft, die hingegen bereits seit 1924 Fonds managt, ist MFS Investment Management (früher: Massachusetts Financial Services). …