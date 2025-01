Äthiopien etabliert sich als neue Kraft im Bitcoin-Mining

Das Bitcoin-Mining bleibt trotz des jüngsten Halvings im April 2024, bei dem die Block-Belohnungen von 6,25 auf 3,125 BTC reduziert wurden, ein lukratives Geschäft. Während das nächste Halving erst am 30. März 2028 ansteht, nutzen immer mehr Länder die Chance, sich im Mining-Sektor zu etablieren - darunter auch der afrikanische Staat Äthiopien, der bereits beachtliche Erfolge verzeichnet.

Äthiopiens Wasserkraft treibt Mining-Erfolg an

Die äthiopische Regierung hat seit der Legalisierung des Bitcoin-Minings im Jahr 2022 gezielt die notwendige Infrastruktur ausgebaut. Dabei profitiert das Land besonders von seinem größten Wasserkraftwerk Afrikas, das die erforderliche Energieversorgung für das energieintensive Mining bereitstellt.

Diese strategische Positionierung hat sich bereits ausgezahlt: Äthiopien konnte in diesem Jahr bereits 100 Millionen US-Dollar durch Bitcoin-Mining erwirtschaften. Damit reiht sich das Land in eine wachsende Liste von Staaten ein, die das Bitcoin-Mining als profitablen Wirtschaftszweig entdeckt haben, darunter auch Bhutan und Russland.

Wall Street Pepe strebt nach Milliarden-Bewertung im Presale

Der Meme Coin Wall Street Pepe ($WEPE) gewinnt im aktuellen Bullrun zunehmend an Aufmerksamkeit. Mit einem beeindruckenden Presale-Volumen von über 46 Millionen Dollar positioniert sich der Token als potenzieller Kandidat für eine Milliarden-Dollar-Bewertung.

Anleger können aktuell noch vom Vorverkauf profitieren, der durch mehrfache Preisanhebungen bereits erste Buchgewinne ermöglicht. Aufgrund der hohen Nachfrage wird jedoch erwartet, dass der Presale in Kürze enden könnte.

Direkt zur Wall Street Pepe Website

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.