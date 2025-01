FC Barcelona und Cardano kündigen revolutionäre Web3-Partnerschaft an

Der FC Barcelona, einer der weltweit bekanntesten Fußballvereine, geht eine wegweisende Partnerschaft mit der Blockchain-Plattform Cardano (ADA) ein. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die globale Fan-Interaktion durch innovative digitale Lösungen neu zu gestalten und die Art und Weise, wie Fans mit ihrem Verein in Verbindung treten, grundlegend zu verändern.

Barça Vision und BarçaVerse revolutionieren Fan-Engagement

Die Partnerschaft bringt zwei zentrale Projekte hervor: Barça Vision, eine Plattform, die Web3 und Künstliche Intelligenz nutzt, um Fans exklusive Einblicke und Interaktionsmöglichkeiten zu bieten, sowie das BarçaVerse, eine virtuelle Welt zur globalen Fan-Vernetzung.

Die Blockchain-Technologie von Cardano bildet dabei das Fundament dieser neuen Fan-Erfahrungen, ermöglicht die sichere Bereitstellung digitaler Vermögenswerte wie NFTs und ADA-Token und eröffnet Zugang zu exklusiven Inhalten und Veranstaltungen.

SOLX Presale verspricht Layer-2-Innovation für Solana

Während Cardano mit dem FC Barcelona kooperiert, entwickelt sich Solana mit neuen Projekten weiter. Solaxy, die erste Layer-2-Lösung auf Solana, bereitet sich auf ihren Start vor und verspricht, die Skalierbarkeit des Netzwerks deutlich zu verbessern.

Der native Token SOLX, der sich aktuell in der Presale-Phase befindet, wird für Transaktionsgebühren, Staking und Governance innerhalb des Netzwerks verwendet. Frühe Investoren haben die Möglichkeit, von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren, besonders wenn Solaxy erfolgreich die Skalierbarkeitsprobleme von Solana löst.

