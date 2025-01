Trotz Kursrückgang: Experten erwarten baldige Altcoin Season

Der Kryptomarkt zeigt sich derzeit von seiner volatilen Seite, mit deutlichen Kursrückgängen bei führenden Altcoins. Besonders Solana verzeichnete in den vergangenen sieben Tagen einen Verlust von 7,2 Prozent. Dennoch sehen Experten Anzeichen für eine bevorstehende Altcoin Season, die den Markt grundlegend verändern könnte.

Historische Muster deuten auf Kursexplosion hin

Real Vision Co-Founder und CEO Raoul Pal sieht die aktuelle Konsolidierungsphase als vorübergehend an. Er verweist auf Parallelen zu den Jahren 2016 und 2017, als nach einer ähnlichen Phase eine massive Rallye folgte. Der Experte geht davon aus, dass der im November begonnene Bullenmarkt sich nach der aktuellen Konsolidierung fortsetzen wird.

Pal prognostiziert sogar eine dritte Phase nach der Altcoin Season, in der die erfolgreichsten Kryptowährungen neue Höchststände erreichen könnten. Diese optimistische Einschätzung wird von weiteren Analysten geteilt, trotz der aktuell vorherrschenden Skepsis im Markt.

Wall Street Pepe: Vielversprechender Presale zieht Anleger an

Der Wall Street Pepe Token (WEPE) befindet sich derzeit in einer dynamischen Presale-Phase und konnte bereits beeindruckende 45 Millionen US-Dollar einsammeln. Das Projekt zeichnet sich durch eine starke Community-Fokussierung aus und bietet Anlegern neben Kursgewinnchancen auch attraktive Staking-Rewards von 28 Prozent für die ersten drei Jahre.

Mit bereits 28,5 Milliarden gestakten Token, was etwa 14,25 Prozent der Gesamtmenge entspricht, zeigt sich das große Interesse der Investoren. Eine Besonderheit des Projekts ist die siebentägige Handelssperre für gestakte Token nach dem ICO, was potenziell zu einem interessanten Angebots-Nachfrage-Verhältnis führen könnte.

