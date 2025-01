US-Regierung erwägt Verkauf von Bitcoin im Wert von 6,5 Milliarden Dollar

Ein kürzlich an die Öffentlichkeit gelangtes Gerichtsdokument enthüllt die mögliche Genehmigung zum Verkauf von 69.000 Bitcoin aus dem Silk Road Fall durch die US-Regierung. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Plänen des kommenden Präsidenten Donald Trump, der die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve während seiner Amtszeit angekündigt hat.

Unsichere Zukunft der beschlagnahmten Bitcoin

Die Entscheidung über den Verkauf der Bitcoin ist trotz der Genehmigung durch US-Bezirksrichter Richard Seeborg noch nicht endgültig gefallen. Der Prozess muss noch durch mehrere Instanzen gehen, wobei Berufungsmöglichkeiten bestehen. Zudem existiert in den USA die Norm, politisch strittige Entscheidungen nicht kurz vor einem Amtswechsel zu treffen.

Die Handelsplattform Polymarket spiegelt die gestiegene Unsicherheit wider: Die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs vor Trumps Amtseinführung wird aktuell mit 26 Prozent bewertet - ein deutlicher Anstieg von den vorherigen drei Prozent vor Bekanntwerden des Gerichtsdokuments.

Wall Street Pepe verzeichnet beeindruckenden Presale-Erfolg

Der Memecoin Wall Street Pepe (WEPE) konnte im laufenden Presale bereits 44 Millionen US-Dollar einsammeln und steht kurz vor der nächsten Preiserhöhung. Das Projekt bietet neben Kursgewinnchancen auch ein attraktives Staking-Programm mit 28 Prozent jährlicher Rendite für die ersten drei Jahre.

Die hohe Beteiligung am Staking-Programm, mit bereits 14 Prozent der Gesamtcoins im Staking-Pool, könnte sich positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Da gestakte Token beim ICO nicht zum Handel zur Verfügung stehen, könnte dies zu einem verknappten Angebot führen. Das Projekt unterscheidet sich von herkömmlichen Memecoins durch seinen Fokus auf den Aufbau einer aktiven Trading-Community.

Direkt zu Wall Street Pepe

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.