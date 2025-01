Krypto News: Bullische Historie! Bitcoin stärker denn je?

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden moderat und konsolidiert wieder bei 95.000 US-Dollar. Auch im laufenden Jahr tickt Bitcoin damit wieder leicht fester. Die Korrektur scheint vorerst beendet. Zugleich gibt es für Anleger einige Indikatoren, die Mut machen. Denn die Historie macht einen bullischen Eindruck. Ist Bitcoin stärker denn je?

Bitcoin-Korrektur überschaubar: Was steckt dahinter?

Der Indikator BTC Bull Market Correction Drawdowns misst Rückgänge des Bitcoin-Preises während Bullenmärkten. Diese Metrik zeigt also an, wie stark der Kurs innerhalb einer Aufwärtsphase zeitweise nach unten korrigiert. Typische Drawdowns in einem Bullenmarkt liegen meist zwischen 20 und 40 Prozent, ohne den langfristigen Aufwärtstrend zu gefährden. Dieser Indikator hilft Anlegern, normale Kurskorrekturen von potenziellen Trendwenden zu unterscheiden. Eine moderate Korrektur kann zudem eine Einstiegsmöglichkeit bieten, bevor der übergeordnete Aufwärtstrend fortgesetzt wird.

A 4-5% drop with Bitcoin holding steady at $90K would feel like a pretty mild dip during consolidation. pic.twitter.com/Kdw8pjNTfl - Axel Adler Jr (@AxelAdlerJr) January 11, 2025

Der hiesige Analyst schätzt also, dass ein Rückgang von 4-5 Prozent auf 90.000 US-Dollar immer noch als milder Dip während einer Konsolidierung betrachtet werden kann. Im aktuellen Bullenmarkt zeigt Bitcoin bislang geringere Volatilität, da frühere Korrekturen deutlich größer ausfielen. Solche Rücksetzer sind jedoch essenziell, um eine gesunde Marktstruktur zu erhalten. Die bisher geringen Drawdowns deuten auf eine stabilere Marktphase hin, verglichen mit vorherigen Aufwärtszyklen. Hier dürfte auch die zunehmend institutionelle Beteiligung eine Rolle spielen. Der Bitcoin-Markt ist gereift.

Der führende Krypto-Analyst Stockmoney Lizards verweist derweil auf den Trendindikator Relative Strength Index, um Marktzustände zu visualisieren. Der RSI misst die Stärke von Kursbewegungen und hilft, überkaufte oder überverkaufte Phasen zu erkennen. Laut der Analyse hat Bitcoin die typische "Hype-Phase" eines Bullenmarktes noch nicht erreicht, in der der RSI extrem hohe Werte zeigt. So dürfte der aktuelle Zyklus weiteres Aufwärtspotenzial besitzen.

Bitcoin monthly chart with RSI color coding.



BTC has NOT reached the ultimate hype / pump phase.



This cycle has more fuel in the coming 12 months. pic.twitter.com/67wNMJenna - Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) January 12, 2025

Krypto-Tipp: Solaxy erreicht 10 Mio. $ - erste Layer-2 für Solana startet

Neben Bitcoin gibt es im Jahr 2025 auch andere Basis-Investments. Ethereum gehört historisch dazu, Solana hat sich in den vergangenen Jahren fest etabliert. Nun möchte das neue Krypto-Projekt Solaxy die Layer-1 Solana noch besser machen und setzt auf eine eigene Layer-2-Skalierungslösung. Was steckt hinter dem 10 Millionen US-Dollar Vorverkauf?

Solaxy präsentiert sich also als erste Layer-2-Lösung für das Solana-Ökosystem und hat in kürzester Zeit Aufmerksamkeit gewonnen. Der laufende Presale verzeichnet bereits ein Raising Capital von rund 10 Millionen US-Dollar. Das erklärte Ziel des Projekts ist es, die Skalierungsgrenzen von Solana zu überwinden und die Effizienz des Netzwerks weiter zu verbessern. Obwohl Solana für seine schnellen Transaktionen und geringen Gebühren bekannt ist, könnte das Netzwerk bei zunehmendem Wachstum auf Herausforderungen stoßen. Solaxy will genau hier ansetzen und die Leistungsfähigkeit des Systems durch eine zusätzliche Ebene erweitern.

Während Layer-2-Lösungen bei der Ethereum-Blockchain bereits weit verbreitet sind, sieht Solaxy vergleichbare Chancen für Solana im Hinblick auf die Massenadoption. Das Projekt verfolgt einen innovativen Multi-Chain-Ansatz, indem es Elemente von Solana und Ethereum kombiniert. Eine parallele Speicherung der Transaktionen auf Ethereum soll dabei die Sicherheit erhöhen und potenzielle Ausfälle minimieren. Zudem ermöglicht die flexible Struktur von Solaxy die einfache Übertragung von Vermögenswerten zwischen den beiden Netzwerken, was Entwicklern neue Optionen bietet, um fortschrittliche Anwendungen auf mehreren Blockchains zu entwickeln.

Insgesamt werden 138,046 Milliarden SOLX-Token ausgegeben. Davon sind 30 Prozent für die Weiterentwicklung der Plattform reserviert. Weitere 20 Prozent werden als Reserve einbehalten, um die Stabilität langfristig zu gewährleisten. Zudem stehen 15 Prozent für Marketingaktivitäten bereit, während 10 Prozent zur Listung an führenden Börsen genutzt werden. Unterstützer des Projekts können 25 Prozent der Token als Belohnung erhalten.

Der Erwerb der SOLX Tokens ist über die Website des Projekts möglich. Interessierte Anleger können sowohl ETH, USDT, BNB als auch Kreditkarten nutzen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, durch das Staken der Tokens hohe Renditen zu erzielen. Denn aktuell bietet Solaxy noch jährlich eine Verzinsung von rund 350 Prozent.

