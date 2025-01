Straubing (ots) -Es gab Zeiten, in denen galt die Ökonomin Alice Weidel als eine Moderate, die mit dem Thüringer Björn Höcke, dem völkischen Flügel ihrer Partei und den extrem Rechten wenig am Hut hatte. Remigration: Der Begriff kam ihr lange nicht über die Lippen. Auch die SA-Parole "Alles für Deutschland" hätte sie nicht rausgehauen.Nun zieht die Kanzlerkandidatin und Co-Chefin der AfD mit dem Slogan "Alice für Deutschland" in den Wahlkampf. Klingt ähnlich. Zufall? Weidel ist nicht (mehr) die Stimme der Vernunft an der Parteispitze, die die Rechtsausleger in Schach hielt. Sie ist Teil von ihnen.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5947481