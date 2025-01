Die GameStop-Aktie verzeichnet zum Jahresbeginn 2025 eine bemerkenswerte Position am Markt. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,1 Milliarden Euro und einem Aktienkurs von 31,43 Euro zeigt sich der Titel stabil. Die positive Entwicklung spiegelt sich besonders in der Jahresperformance wider, die ein Plus von 126,05 Prozent aufweist. Der Einzelhändler für Computerspiele konnte seine Position mit 4.800 Filialen in zehn Ländern festigen.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 476,71, während das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 2,66 steht. Der Aktienkurs befindet sich derzeit 70,27 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, zeigt aber noch Potenzial zum 52-Wochen-Hoch.

