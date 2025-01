Bullish: So viele Bitcoins besitzt der neue US-Finanzminister

In genau 8 Tagen ist es so weit. Die von Anlegern lange erwartete Amtseinführung von Donald Trump und seiner gesamten, hauptsächlich aus Krypto-Enthusiasten bestehenden Regierung findet statt. Ein Tag, auf den sich wohl der gesamte Kryptomarkt bereits freut. Mit diesem historischen Tag beginnt erstmals seit der Erfindung des Bitcoins eine Marktphase, in der Kryptowährungen breite Unterstützung durch die US-Regierung erhalten.

In der Vergangenheit war es eher so, dass der Kryptomarkt von der Biden-Regierung in seinem Wachstum gebremst wurde. Neben Donald Trump ist auch der neue SEC-Vorsitzende Paul Atkins ein bekennender Krypto-Enthusiast und wie heute bekannt wurde auch der neue US-Finanzminister Scott Bessent.

Wer ist Scott Bessent?

Im Gegensatz zu manch europäischen Regierungen scheint die Trump-Administration großen Wert darauf zu legen, dass ihre jeweiligen Minister auch etwas von ihren Aufgaben verstehen. Denn Scott Bessent ist zwar ursprünglich ein studierter Politikwissenschaftler, arbeitete danach allerdings ab 1991 an der Wall Street. Dabei viele Jahre bei Soros Fund Management des bekannten Investors George Soros.

Im Jahre 2015 gründete er mit der Key Square Group einen globalen Makro-Hedgefonds. Während Donald Trumps Wahlkampf war er einer der wichtigsten Berater und Fundraiser und wurde daraufhin im November des vergangenen Jahres zum Finanzminister nominiert. Und was Bessent und Donald Trump in besonderem Maße verbindet, ist ihre Liebe zum Kryptomarkt. Denn sowohl Donald Trump als auch Scott Bessent besitzen Kryptowährungen.

Upcoming Treasury Secretary disclosed owning $500,000 worth of Bitcoin ETF



NEXT 4 YEARS ARE GOING TO BE WILD! pic.twitter.com/uR6dhyCHBl - Vivek (@Vivek4real_) January 12, 2025

Während Donald Trumps Wallet hauptsächlich aus Coins besteht, die ihm geschenkt wurden, hat der designierte Finanzminister Scott Bessent seine Krypto-Investments anders angelegt. Wie der Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines Vivek heute bekannt gab, hat Bessent über 500.000 US-Dollar in Bitcoin-Spot-ETFs angelegt.

Es ist also offensichtlich, dass Scott Bessent ebenfalls ein Unterstützer des Kryptomarktes in den nächsten Jahren werden könnte. Oder wie der Analyst und Reporter Vivek in seinem Post schreibt: "Die nächsten 4 Jahre werden wild!". Und in dieser wilden Phase könnten Anleger am Kryptomarkt hohe Gewinne erzielen. Schon jetzt zeigt sich eine Erholung des Bitcoin-Kurses, die aber erst der Anfang sein könnte.

So haben Anleger gute Chancen auf hohe Gewinne

