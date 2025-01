Krypto-Analyst erklärt: "Ich glaube, Saylor wird morgen für 5 Mrd. US-Dollar Bitcoin kaufen"

Der Bitcoin befindet sich zwar nach der Korrektur, die Anfang der vergangenen Woche begann, in einer Stabilisierungsphase, doch mit einem aktuellen Kurs von 95.027 US-Dollar befindet sich die größte und älteste Kryptowährung immer noch knapp 15 Prozent unter dem Allzeithoch von 108.268,45 US-Dollar. Das ist für große Investoren und Krypto-Wale natürlich eine hervorragende Einstiegsgelegenheit.

Vor allem, da ein Großteil aller Analysten und Anleger davon ausgeht, dass der Bullenmarkt mit dem Amtsantritt von Donald Trump in knapp einer Woche wieder beginnt. Michael Saylor selbst deutete heute auf X (ehemals Twitter) neue Bitcoin-Käufe an und ein bekannter Krypto-Analyst glaubt, dass es der größte bisherige Kauf von MicroStrategy werden könnte.

Thinking about the next green dot on https://t.co/Bx3917zeAK. pic.twitter.com/dCIhEzRLuW - Michael Saylor (@saylor) January 12, 2025

Wird das der größte Bitcoin-Kauf von Michael Saylor?

Auf saylortracker.com können Analysten und Anleger die Bitcoin-Käufe von MicroStrategy und ihre gesamten Bitcoin-Bestände einsehen. In den letzten Wochen häuften sich die Käufe des Softwareherstellers. Man kann sagen, der CEO Saylor hat mit jedem Dollar, den er irgendwie in die Finger bekam, Bitcoins gekauft. Und offenbar ist er noch nicht fertig damit. Denn wie der bekannte Krypto-Analyst und Reporter des Bitcoin Magazines Vivek heute auf X erklärte, könnte Michael Saylor morgen um über 5 Mrd. US-Dollar Bitcoins kaufen.

I think Saylor will buy $5 BILLION of Bitcoin tomorrow



SEND IT pic.twitter.com/ayLIxK4Doj - Vivek (@Vivek4real_) January 12, 2025

Schon jetzt besitzt MicroStrategy 447.470 Bitcoins. Diese haben einen Gesamtwert von 42,58 Mrd. US-Dollar. Der Durchschnittskurs der Käufe liegt laut saylortracker.com bei 62.473 US-Dollar und die Position liegt derzeit mit 52 Prozent im Gewinn, was 14,62 Mrd. US-Dollar entspricht. Die aktuelle Korrektur ist aus Saylors Sicht wohl die optimale Kaufgelegenheit vor dem nächsten Kursanstieg bei Bitcoin.

Da er ohnehin davon ausgeht, dass der Bitcoin-Kurs in wenigen Jahren auf 13 Mio. US-Dollar steigen wird, sieht er den vergangenen Kursrückgang wohl als absoluten Glücksfall. MicroStrategy wird also wohl noch deutlich mehr Bitcoins in den nächsten Jahren kaufen. Das könnte den Kurs der größten und ältesten Kryptowährung deutlich über das bisherige Allzeithoch steigern, wovon auch andere interessante Projekte wie Flockerz ($FLOCK) stark profitieren könnten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.