XRP zeigt Stärke und deutet eine weitere Rallye an

Am Sonntag ist der Kryptomarkt traditionell ruhig - Bitcoin und Ethereum zeigen kaum Bewegung. Doch Ripple ($XRP) sticht unter den Top 10 Kryptowährungen hervor. Ein Bild, das es in diesem Jahr schon öfter zu sehen gegeben hat. Der Kurs des Ripple Coins ist einer der wenigen Gewinner in den letzten 24 Stunden und durchbrach am Wochenende entscheidende Marke, die auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Könnte sich ein Einstieg für Anleger jetzt noch lohnen?

Technische Analyse deutet auf bullishes Szenario hin

Die technische Analyse bietet wertvolle Einblicke in mögliche Kursentwicklungen, auch wenn dafür natürlich keine Gewissheit besteht. Bei $XRP wurde nun eine Dreiecksformation, die sich in den letzten Wochen gebildet hat, nach oben durchbrochen - ein Muster, das oft auf weiter steigende Kurse hindeutet.

Mit diesem Ausbruch liegt das nächste Kursziel beim Jahreshoch von 2,86 Dollar. Sollte auch diese Marke überschritten werden, könnte die psychologisch wichtige 3-Dollar-Marke zum nächsten wichtigen Meilenstein werden. Analysten erwarten hier Gewinnmitnahmen, bevor sich der Kurs langfristig stabilisiert.

Die zunehmende Euphorie um $XRP wird auch durch externe Faktoren wie den bevorstehenden Amtsantritt von Donald Trump unterstützt. Ripple profitiert von einer zunehmend kryptofreundlichen Stimmung und den Erwartungen an eine künftige Regulierung, die Kryptowährungen stärker in den Fokus der Märkte rücken könnte.

Langfristige Prognosen für $XRP

Trotz der bereits starken Kursentwicklung in den letzten Monaten sehen viele Analysten weiterhin Potenzial. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass $XRP im Laufe des Jahres 5 bis 10 Dollar erreichen könnte - ein Anstieg, der $XRP im Krypto-Ranking der größten Coins sogar vor Ethereum ($ETH) einreihen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.