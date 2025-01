XRP Prognose: Steigt Ripple nun auf 2,90 USD?

Der XRP-Coin entwickelt sich seit Tagen besser als der breite Kryptomarkt und daher stellt sich jetzt die Frage, ob es schon reicht, um den Ausbruch auf ein neues Zwischenhoch oder sogar Allzeithoch zu vollziehen. Dieser Fragestellung gehen wir in der folgenden XRP-Prognose näher auf den Grund. Erfahren Sie jetzt alle Details!

XRP-Coin entwickelt sich besser als der Kryptomarkt

Seit der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten am 5. November konnte sich der XRP-Coin deutlich besser als der Rest des Kryptomarktes entwickeln. So hat er seitdem ein beeindruckendes Plus in Höhe von 401,57 % verzeichnet, während es für die Kryptoindustrie nur 42,72 % waren.

Somit hätte sich ein Investment in den XRP-Coin fast zehnmal so stark gelohnt. Das letzte x-Jahreshoch von 2,91 USD hat Ripple am 3. Dezember erreicht, worauf die ersten Gewinnmitnahmen einsetzen. Der Kryptomarkt konnte hingegen sogar noch weiter steigen, während der XRP-Coin schon früher Schwäche gezeigt hat.

XRP vs. Kryptoindustrie seit US-Wahl | Quelle: Tradingview

Dennoch korrelierte Ripple über die vergangene Zeit stärker mit der Kryptoindustrie. Mittlerweile lässt sich sogar wieder eine besondere Stärke des Coins im Vergleich zum breiten Markt feststellen. So befindet sich der XRP-Kurs nun schon über dem wichtigen 61,8er-Fibonacci-Retracement der letzten Korrektur.

Im Unterschied dazu notiert die Marktkapitalisierung der Kryptoindustrie weiterhin an dem 23,6er-Fibonacci-Level, nahe der letzten Bodenbildung. Somit scheinen die Investoren nach der ersten Vorsicht aufgrund der steilen Kursanstiege indessen wieder ein größerer FOMO für Ripple zu entwickeln.

Darum steigt der XRP-Coin stärker als andere Kryptowährungen

Zurückzuführen ist die besondere Stärke von Ripple derzeit unter anderem auf das Upgrade des XRP Ledgers, welches am 10. Januar durchgeführt wurde. Denn mit diesem wurden einige weitere Funktionen in das Blockchain-Ökosystem integriert, auf welche einige schon gewartet haben.

Zwar ist das Upgrade v2.3.0 schon länger bekannt, allerdings ist es jetzt erst in dem Netzwerk verfügbar und somit auch nutzbar. Auf diese Weise kann der XRP Ledger seine Attraktivität noch einmal steigern.

So sind indessen unter anderem durch XLS-33 MPTs (Multi Purpose Token) möglich, welche sich für unterschiedlichste Anwendungsfälle wie Treuepunkte nutzen lassen. Sie unterstützen Echtzeitdatenzugriffe sowie erweiterte Features wie Einfrieren und Rückforderungen.

Upgrade to XRPL v2.3.0



We're nearing 80% of servers upgraded!



This update includes key feature amendments like:

XLS-70: Credentials

XLS-33: Multi-Purpose Tokens

XLS-37: AMM Clawback

XLS-52: NFTokenMintOffer

Plus several fix amendments



Once the first 2.3… - RippleX (@RippleXDev) January 10, 2025

Außerdem lassen sich nun mit XLS-70 ähnlich wie Worldcoin dezentrale Identitäten nutzen, die in diesem Falle jedoch DIDs (Dezentrale Identifikatoren) genannt werden. Auf diese Weise sollen die Identitäten sicher und privat verwaltet werden können.

Durch XLS-37 oder AMM Clawback können die Finanzmittel aus den AMM-Pools (Automated Market Maker) wieder zurückgezogen werden. Somit verspricht sich das Ripple-Team eine höhere Sicherheit, wobei ein solcher Zugriff nur unter bestimmten Bedingungen möglich sein soll.

Eine weitere Ergänzung des Ripple-Upgrades ist XLS-52 mit dem NFTokenMintOffer. Mit dessen Hilfe soll das Erstellen und Verwalten von NFTs (Nicht Fungiblen Token) noch nutzerfreundlicher werden, da sie während des Schürfens dieser gleichzeitig Angebote für sie erstellen können.

Ebenso soll die Nutzererfahrung durch einige durch das Ripple-Upgrade implementiere Bugfixes verbessert werden. Diese versprechen zudem eine höhere Stabilität und Sicherheit des Netzwerkes. Somit konnte der XRP-Coin seit dem Tag der Nachricht von 2,27 USD bis auf zeitweise 2,60 USD um 14,54 % steigen.

XRP-Prognose: Reicht es für ein neues Hoch?

Bereits zuvor konnte der XRP-Coin den diagonalen Widerstand erfolgreich überwinden und auf höherem Niveau konsolidieren. Daraufhin erfolgte eine weitere Überwindung des nächsten diagonalen Widerstands und des 61,8er-Fibonacci-Levels, über welchem sich der Kurs derzeit halten kann und eine Hammerkerze ausbildet.

All dies deutet wiederum darauf hin, dass der XRP-Coin noch weiter steigen könnte, insbesondere, wenn der Tag mit dieser Formation und über dem wichtigen Retracement schließt. Dennoch befinden sich unmittelbar dahinter noch einige weitere wichtige Widerstände, welche der XRP-Token erstmal überwinden muss.

XRP-Prognose | Quelle: Tradingview

Die nächsten wichtigen Niveaus befinden sich bei 2,63 USD, 2,69 USD, 2,73 USD und 2,90 USD. Danach würde bereits das Allzeithoch von 3,84 USD kommen, welches zuletzt im Januar 2018 gesehen wurde. Bis dahin müsste der XRP-Coin noch 34,41 % steigen.

Bei der Marktkapitalisierung wurde schon am 30. November ein neues Allzeithoch jenseits der rund 95 Mrd. USD verzeichnet. Somit sind wir nun schon 51,08 % höher bewertet, zumal die vollständig verwässerte Bewertung mit 251,82 Mrd. USD noch einmal deutlich größer ist.

XRP-Marktkapitalisierung | Quelle: CMC

Mittlerweile handelt es sich schon um den dritten Tag nach der Bekanntgabe. Somit lässt der Effekt des Optimismus inzwischen deutlich nach. Für ein News-Trading ist diese Nachricht somit nicht mehr aktuell genug, sodass es indessen zu Gewinnmitnahmen kommt. Dennoch deutet die Charttechnik noch auf eine mögliche Wende.

Derzeit halten wir hingegen eher ein Test des letzten Ausbruchsniveaus des diagonalen Widerstands für wahrscheinlich, insbesondere, wenn der Tagesschlusskurs unter dem 61,8er-Fibonacci-Level von 2,52 USD liegt. Während des Formulierens des Artikels wurde der Hammer fast zerstört, was somit auch die Korrektur wahrscheinlicher macht.

Auch wenn die On-Chain-Daten eine ganz andere Geschichte als die Partnerschaften zu schreiben scheinen, ist XRP dennoch einer der aktuell gefragtesten Coins. Durch Networking ließe sich dies vielleicht kompensieren, was einige vermuten.

Allerdings ist es eher Antizipieren und selbst bei einer hohen Adoption könnten die Gebühreneinnahmen geringer ausfallen oder die Attraktivität der Chain durch eine niedrigere Geschwindigkeit bei höheren Gebühren weiter abnehmen.

XRP-Coin hat sich erst zuletzt positiv entwickelt

Bei dem XRP-Token handelt es sich um eine Kryptowährung, welche im Unterschied zu einigen anderen seit dem Jahr 2018 kein neues Allzeithoch verzeichnet hat. Somit hätten Investoren bei der Wahl des auch als Banker-Coin bekannten Ripples abzüglich der kumulierten Inflationsrate von 22,05 % sogar einen hohen Verlust erlitten.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Wichtigkeit der Diversifizierung auf dem Kryptomarkt. Dafür gibt es nun eine innovative Möglichkeit von Meme Index, welche das Prinzip endlich für den Sektor der Memecoins verfügbar macht. So werden vier verschiedene Kryptofonds mit unterschiedlichen Risikoklassen und Renditepotenzialen bereitgestellt.

Anleger können praktisch mit einem einzelnen Investment eine Vielzahl der besten Memecoins erwerben. Auf diese Weise können sie zahlreiche Transaktionen sowie Zeit und Geld sparen, insbesondere, wenn es sich um neuere Coins handelt, die eine größere Chance bieten. Zudem erhalten die Investoren somit einen leichten Zugriff auf exotische Memetoken.

Festgelegt wird die Zusammensetzung der Memecoin-Indizes des Projektes über die dezentrale Verwaltung der DAO (Dezentrale Autonome Organisation). Dabei erhalten die Inhaber der eigenen $MEMEX-Coins Abstimmungsrechte. Auf diese Weise wird für eine besonders große Fairness und strategische Wahl gesorgt, welche die Expertise der Gemeinschaft nutzt.

Zu Beginn wird es vier tokenisierte Fonds für Memecoins geben. Allerdings könnte sich die Community auch für eine Fokussierung auf nützlichere Sektoren oder wie der Dogecoin-ETP für eine Einführung an den regulären Börsen entscheiden. Daher bietet sich langfristig ein attraktives Steigerungspotenzial.

Meme Index ist derzeit noch im Presale und bietet die $MEMEX-Cins für einen Preis in Höhe von 0,0151636 USD an. Der Vorverkauf nutzt jedoch einen Erhöhungsmechanismus, welcher in weniger als 35 Stunden erneut eine Phase abschließt und eine Preiserhöhung initiiert. So lange können die $MEMEX-Token noch rabattiert erworben werden.

