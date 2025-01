Verliebt in Memecoins: Erst Schmetterlinge, dann Dead-Cat-Katerstimmung

Menschen werden laut der Mehrheit der befragten Neurowissenschaftler zu mehr als 90 % vom Unterbewusstsein sowie somit den Gefühlen und damit verbundenen Erinnerungen gesteuert. Auch beim Investieren spielt die Psychologie eine entscheidende Rolle, was unter anderem die Verhaltensökonomie erforscht.

Ebenso ist dies bei den Memecoins von Relevanz, wobei einige Investoren fast wie verliebt in diesen scheinen und kaum noch etwas anderes kennen. Allerdings wird bei dieser Verliebtheit in der Regel die Gegenseite idealisiert, worauf dann die Ent-täuschung kommen kann.

Ähnliche Effekte leiten auch die Memecoin-Investoren, wobei es noch zahlreiche weitere sind. Wie Sie ihre möglichen toten Winkel besser erkennen und nicht mehr in teure psychologische Fallen laufen sowie stattdessen der Meister ihres Schicksals werden, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Confirmation Bias und Dunnig-Kruger-Effekt

Wie auch bei der Liebe können Investoren eine rosarote Brille tragen, was in der Verhaltensökonomie als Confirmation Bias bekannt ist. So neigen Menschen dazu, nur die positiven Aspekte wie das Äußere einer schönen Frau oder eines süßen Hunde-Welpens zu sehen, welche besonders viel Liebe auf sich ziehen.

Im Umkehrschluss werden widersprüchliche Informationen herausgefiltert. Dies ist etwa der schlechte Charakter oder die mangelnde Roadmap. Verstärkt werden kann dies mit einem übermäßigen Selbstvertrauen, wobei sich etwa 80 % bis 90 % der Autofahrer selbst zu den Besten zählen sollen.

Besonders teuer kann es hingegen werden, wenn noch der Dunning-Kruger-Effekt hinzukommt, bei dem man das eigene Unvermögen umso schlechter erkennt, je weniger Erfahrungen man in diesem Gebiet hat.

Skin in the Game und Endowment-Effekt

Hat man sich dann mit den ersten Bemühungen für das neue Ziel eingesetzt, so erhält an "skin in the game". Denn somit sind Zeit, Geld und Energie in etwas investiert worden, was wiederum die persönliche Bindung verstärkt.

Ebenso gibt es den Endowment-Effekt, bei dem wir etwas höher bewerten, was uns gehört. Dadurch werden wiederum eher emotionale Entscheidungen begünstigt. Also würde schon ein Investment in einen Memecoin Ihre Sicht auf diesen eintrüben.

Daher kann es während eines späteren Zeitpunkts der Unsicherheit über ein Asset Sinn ergeben, wenn man sich fragt, ob man den Kauf auch unter den aktuellen Umständen noch machen würde oder es als zu wenig attraktiv erachtet.

Manche von ihnen lassen sich in ihrem Liebesrausch sogar ein Tattoo des geliebten Menschen oder sogar Memecoins stechen. Dies haben jedoch nicht wenige von ihnen später bitter bereut, da die wenigsten von ihnen lange halten.

Sunk-Cost-Effekt und Zeit-Investitions-Fehlschluss

An einem Punkt hat man schon viel Zeit und Geld in einen Memecoin oder einen Beziehungspartner investiert, was auch als Sunk-Cost-Effekt und Zeit-Investitions-Fehlschluss bekannt ist.

Demnach fällt es uns schwerer, uns von etwas zu trennen, selbst wenn dies sinnvoller ist, sofern wir Geld und Zeit darin investiert haben. Somit können Memecoin-Investoren auch einmal länger an sinnfreien Token festhalten. Selbst wenn die Wahrheit manchmal hart ist, kann ein Loslassen dennoch befreiend sein.

Status-quo-Verzerrung

Außerdem kommt die Status-quo-Verzerrung hinzu, nach der wir lieber den aktuellen Zustand bevorzugen und Veränderungen scheuen, auch wenn eine Abkehr für uns vorteilhafter wäre. So ist ein Wechsel mit weiteren Unsicherheiten verbunden.

Aber auch die Ego-Verknüpfung mit der Verknüpfung der Identität an das Investment spielt eine Rolle. Bei Memecoins schließen sich die Mitglieder zudem Internet-Communitys an und fühlen sich diesen zugehörig, wobei sie diese unterstützen. All dies verstärkt wiederum die Identifizierung mit der Gruppe und dem Investment.

Verlustaversion

Wie bereits erwähnt, können Menschen dazu neigen, dass sie an Verlusten länger festhalten. Dies liegt auch an der Verlustaversion, da es schmerzhaft ist, sich einen Fehler einzugestehen.

Zudem werden Verluste emotional 2,5-mal so stark gewichtet wie ein Gewinn. Da diese bei Memecoins ebenso schnell und hoch sein können wie die Verluste, verstärkt dies die Achterbahn der Gefühle einmal mehr.

Verankerungseffekt

Es gibt aber noch weitere psychologische Effekte, welche die Memecoin-Investoren kennen sollten. Unter anderem ist dies der Verankerungseffekt, bei dem sie sich von einem initialen Kaufpreis leiten lassen.

Neuheitseffekt

Zudem werden die neueren Informationen stärker gewichtet als ältere Nachrichten, was auch als Neuheitseffekt bekannt ist. Somit würde beispielsweise eine Listung oder eine kleine Anerkennung ausreichen, damit sie vorherige Fauxpas vergessen.

Mentales Buchführen

Außerdem können über das mentale Kontenführen Geld für unterschiedliche Zwecke anders behandelt werden. Haben Sie beispielsweise mit einem Memecoin eine lebensverändernde Rendite erzielt, würden Sie damit eher in spekulative Investments gehen, als wenn Sie es durch Arbeit in Zeiten steigender Inflation gespart haben.

Zeitinkonsistenz

Ein weiterer wichtiger Effekt ist die Zeitinkonsistenz, bei der die Menschen die kurzfristigen Gewinne höher bewerten als die Langfristigen. Einige ziehen sogar kleinere sofortige Belohnungen den größeren, aber späteren Gewinnen vor, obwohl das Sparen dadurch erst richtig seine Wirkung entfaltet.

Fazit zur Verliebtheit in Memecoins

Wie auch in der Liebe sollte man sich bei den Memecoins fragen, ob einen das Investment wirklich glücklich macht, oder ob man nur an einer Illusion hängt. Dabei sollte man sich nicht von Gier oder Gruppendruck leiten lassen, sondern einen guten Token finden, anstelle jeder kurzfristigen Schwärmerei hinterherzulaufen.

Bei Investments kommt es zudem vor allem auf Diversifizierung an, weil somit das Risiko eines Totalverlusts reduziert wird. Gleichzeitig können die Chancen somit vervielfältigt werden. Dafür hat der Innovator Meme Index nun neue Krypto-Fonds herausgebracht, welche von der Gemeinschaft und ihrer Schwarmintelligenz über eine DAO mit Abstimmungen bestimmt werden.

Zwar hat sich das Team zu Beginn aus strategischen Gründen für die Memecoins entschieden, da wir uns jetzt im Superzyklus mit Rekordzahlen befinden, jedoch kann sich das Projekt auch vollkommen anders ausrichten. Aufgrund der DAO sind theoretisch Notierungen an den traditionellen Börsen wie der Bitcoin- oder der Ethereum-ETF denkbar.

Darüber hinaus erhalten die Investoren auf diese Weise leichter und schneller Zugriff auf exotische Memecoins, welche sich häufiger überdurchschnittlich entwickeln. Zudem können die Kosten eingespart werden, während sich über das Timing durch Berücksichtigung von ökonomischen Daten und mehr die Rendite steigern lässt.

Für ein Investment in einen der Krypto-Fonds benötigten Interessierte den eigenen $MEMEX-Coin. Dieser wird in einen der jeweiligen Staking-Pools gezahlt, um Anteile von dem Fonds zu erwerben. Noch können die Coins über den Presale mit Rabatt für noch weniger als 33 Stunden für 0,0151636 USD gekauft werden.

Attraktiv ist auch die hohe Staking-Rendite von 997 %, welche schon während des Vorverkaufs gezahlt wird. Denn auf diese Weise lassen sich nicht nur bis zur ersten Listung hohe Buchgewinne erzielen, sondern es wird auch der Verkaufsdruck reduziert. Daher sind am Tag der Markteinführung steilere Kursanstiege möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.