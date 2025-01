Taipei (ots/PRNewswire) -Wertvolle Lösungen für grüne Lieferketten und KreislaufwirtschaftenLCY Chemical Corp. (LCY) hat bekannt gegeben, dass seine Lösungen für thermoplastische Elastomere, Polypropylen und Isopropylalkohol für die Elektronikindustrie, die in seinen Werken in Taiwan und Huizhou, China, hergestellt werden, erfolgreich die ISCC PLUS-Zertifizierung (International Sustainability and Carbon Certification) erhalten haben. Diese Leistung verdeutlicht das Engagement von LCY, den Anforderungen der globalen Lieferkette gerecht zu werden und gleichzeitig in den Bereichen Umweltverantwortung und Produktinnovation herausragende Leistungen zu erbringen, um zu einer nachhaltigen ökologischen und wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen. Die zertifizierten Lösungen des Unternehmens bieten innovative Unterstützung für Kunden und Partner und fördern die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft innerhalb der grünen Lieferkette.Joey Lin, Vizepräsident für Betriebsmanagement bei LCY, sagte: "Die ISCC PLUS-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu nachhaltigem Betrieb und Umweltverantwortung. Als Reaktion auf den weltweiten Druck zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes durch gesetzliche Regelungen haben wir transparente und rückverfolgbare Verfahren für das Management der Lieferkette eingeführt, um ein nachhaltigeres Produktionsmodell zu erreichen. Dies spiegelt unser Engagement für ökologische und soziale Verantwortung wider. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden und Partnern wertvollere nachhaltige Lösungen, treiben die grüne Transformation der globalen Industrie voran und leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung."Die ISCC PLUS-Zertifizierung umfasst eine Reihe von Lösungen, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten von LCY bei der Bereitstellung von leistungsstarken, umweltfreundlichen Lösungen unter Einhaltung der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft unter Beweis stellen. Diese Lösungen ermöglichen es Kunden auf der ganzen Welt, sich innerhalb grüner Lieferketten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen:- Nachhaltiges Thermoplastisches Elastomer: Durch molekulares Design hat LCY eine neue Generation von thermoplastischen Elastomeren mit hohen Fließeigenschaften, hervorragender Kompatibilität mit Substraten und einfacher Verarbeitung entwickelt. Dazu gehören SBS- und SIS-Elastomere, aber auch hydrierte Versionen wie SEBS und SEPS. Diese TPEs finden breite Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter Schuhe, Spielzeug, Beschichtungen, Klebstoffe und medizinische Materialien. Der Anteil an recyceltem Material kann auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten werden, um den CO2-Fußabdruck effektiv zu reduzieren.- Nachhaltiges Polypropylen: Polypropylen ist ein wichtiger Kunststoff für alltägliche Anwendungen. Es kann durch ordnungsgemäßes Recycling zu Post-Consumer-Recycling-Polypropylen (PCR-PP) verarbeitet werden. Dies verringert die Abhängigkeit von neuen Materialien und schont gleichzeitig die petrochemischen Ressourcen. LCY bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Anpassung des Rezyklatgehalts an die Kundenbedürfnisse und ermöglicht es Kunden, kohlenstoffärmere Lösungen zu realisieren.- Nachhaltiges Thermoplastisches Vulkanisat (TPV): LCY hat einen umweltfreundlichen TPV-Kautschuk entwickelt, der am Ende der Lebensdauer des Produkts zur Wiederverwendung im Herstellungsprozess recycelt werden kann. Im Gegensatz zu herkömmlichem duroplastischem Kautschuk unterstützt TPV das kontinuierliche Spritzgießen und ermöglicht so die Herstellung komplexer und vielfältiger Produkte bei gleichzeitiger erheblicher Senkung der Anlagen- und Arbeitskosten. Dieser Ansatz maximiert die Ressourceneffizienz. Darüber hinaus bietet LCY kundenspezifisch anpassbare recycelte Inhalte an, um Kunden bei der Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen zu unterstützen.- Re-EIPA: Durch den Einsatz innovativer Technologien ermöglicht LCY der Halbleiterindustrie die Rückgewinnung und Reinigung von IPA-Abfällen zur Wiederverwendung in Fertigungsprozessen. Dieser Ansatz senkt die Kohlenstoffemissionen aus der Abfallentsorgung erheblich und erfüllt gleichzeitig die wachsenden Anforderungen des Sektors im Zeitalter von KI und Hochleistungsrechnern. Das Re-EIPA-Programm von LCY hat fortschrittliche Halbleiterprozesse und -verpackungen erfolgreich unterstützt und ist zu einem entscheidenden Faktor im Streben der Branche nach Nachhaltigkeit geworden.Die ISCC-Zertifizierung ist ein weltweit anerkanntes Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierungssystem, das für verschiedene Bereiche, darunter auch chemische Materialien, gilt. Es soll Nachhaltigkeit und Transparenz in den Lieferketten verbessern und Unternehmen, die eine Kreislaufwirtschaft und eine grünere Zukunft anstreben, konkret unterstützen. Die ISCC PLUS-Zertifizierung wendet die Prinzipien der Massenbilanzierung an, um sicherzustellen, dass erneuerbare Rohstoffe während des gesamten Produktionsprozesses genau verfolgt und genutzt werden. Dieses System bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und schafft einen weltweit gültigen Standard für die Nachhaltigkeit von Produkten.LCY unterstützt Kunden und Partner auf der ganzen Welt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger ökologischer Herausforderungen und setzt sich für technologische Innovation und nachhaltige Betriebsführung ein. Mit der ISCC PLUS-Zertifizierung liefert LCY nicht nur kohlenstoffarme, nachhaltige Lösungen, sondern stärkt auch seine Position als führendes Unternehmen in der globalen nachhaltigen Entwicklung. 