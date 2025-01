EQS-News: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Schlagwort(e): Sonstiges

2024 liefert Porsche 310.718 Fahrzeuge aus

Absatzstruktur weltweit weiterhin sehr gut ausbalanciert

Wachstum in vier von fünf Vertriebsregionen

Anteil elektrifizierter Sportwagen erhöhte sich von 22 auf 27 Prozent

Cayenne absatzstärkstes Modell, 911 mit Bestwert und 718 ebenfalls über Vorjahr

Gelungener Start des vollelektrischen Macan mit 18.278 Auslieferungen

Attraktive Produktpalette mit hoher Kundenindividualisierung



Stuttgart. 2024 hat die Porsche AG ihre Produktpalette umfassend erneuert: Mit dem Panamera, Taycan, 911 und Macan gab es gleich in vier von sechs Modellreihen einen Generationswechsel. Porsche ist in vier von fünf Weltregionen gewachsen und hat historische Bestwerte erzielt. Der Anteil elektrifizierter Sportwagen erhöhte sich in 2024 von 22 auf 27 Prozent. Knapp die Hälfte davon waren rein elektrische Fahrzeuge.

Der Sportwagenhersteller zeigte sich auch 2024 robust aufgestellt und lieferte 310.718 Fahrzeuge aus. Das entspricht einem leichten Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich: Viele Porsche-Kunden individualisieren ihre Fahrzeuge zunehmend und ergänzen die Serienausstattung nach ihren persönlichen Wünschen.

Mit dem Macan hat Porsche 2024 sein zweites vollelektrisches Modell auf den Markt gebracht. "Diese Markteinführung hat uns buchstäblich elektrisiert. Umso mehr freue ich mich, dass die vollelektrische Variante in den vergangenen Monaten bereits an mehr als 18.000 Kundinnen und Kunden übergeben werden konnte", sagt Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Porsche AG. "Insgesamt haben wir uns 2024 in einem herausfordernden Marktumfeld äußerst robust gezeigt. Wir haben viel in unsere Marke investiert und freuen uns über eine weiterhin sehr ausbalancierte Absatzstruktur über die einzelnen Weltregionen."

Porsche wächst in vier von fünf Weltregionen

In Europa (ohne Deutschland) hat Porsche im vergangenen Jahr 75.899 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 35.858 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen - ein Plus von 11 Prozent. Mit 86.541 Auslieferungen ist Nordamerika erneut die größte Vertriebsregion und verzeichnet ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In China wurden 56.887 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben (-28 Prozent). Der Rückgang ist vor allem auf die weiterhin herausfordernde Wirtschaftslage in dieser Region zurückzuführen. Ungeachtet dessen hält Porsche an einem wertorientierten Absatz fest. Ziel ist, die Nachfrage und den Absatz auszubalancieren. Die Vertriebsregion Übersee- und Wachstumsmärkte entwickelte sich mit einem Zuwachs von 6 Prozent erneut positiv. Insgesamt konnten hier 55.533 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben werden.

Neuer, vollelektrischer Macan seit Ende September verfügbar

Anfang des Jahres feierte der neue, vollelektrische Macan in Singapur seine Weltpremiere. Seit Ende September wird er in den Märkten sukzessive eingeführt. Bis zum Jahresende konnten bereits 18.278 vollelektrische Modelle ausgeliefert werden. In den meisten Ländern außerhalb der EU bietet Porsche parallel weiterhin den bisherigen Macan als Verbrenner an. Von ihm wurden 64.517 Fahrzeuge ausgeliefert. In Summe lieferte Porsche 2024 damit 82.795 Macan aus. Das ist ein Rückgang um 5 Prozent zum Vorjahr, der sich unter anderem durch den Auslauf des Verbrenner-Macan in Europa sowie durch die weltweit gestaffelte Einführung des vollelektrischen Modells erklärt.

Die Sportwagen-Ikone 911 hat sich auch 2024 großer Beliebtheit erfreut und verzeichnet mit 50.941 Einheiten ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2023. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman verzeichneten 23.670 Auslieferungen. Das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Vom Taycan wurden im vergangenen Jahr 20.836 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das entspricht einem Rückgang von 49 Prozent. Auch hier gab es einen Modellwechsel, zudem verläuft der Hochlauf der Elektromobilität aktuell insgesamt langsamer als geplant. Der Cayenne wurde bereits 2023 grundlegend überarbeitet und hat sich in 2024 zum Bestseller unter den sechs Modellreihen von Porsche entwickelt. Von ihm konnten 102.889 Exemplare an Kunden übergeben werden, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf den Panamera entfielen 29.587 Auslieferungen. Das entspricht einem Rückgang von 13 Prozent, der sich vor allem mit der gesunkenen Nachfrage bei dieser Modellreihe im chinesischen Markt erklärt.

Mit Blick auf 2025 sagt Detlev von Platen: "Mit der jüngsten Produktpalette in der Unternehmensgeschichte sind wir für unsere Kundinnen und Kunden hochattraktiv. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass die wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen uns in 2025 stärker denn je fordern werden. Ungeachtet dessen ist es unser Ziel, unsere Marke global weiter zu stärken und Marktpotenziale zu nutzen. Das tun wir im Einklang mit der Nachfrage in den einzelnen Regionen, um unserem Prinzip des wertorientierten Absatzes auch in Zukunft treu zu bleiben."

Porsche AGAuslieferungen Januar - Dezember 2023 2024 Differenz Weltweit 320.221 310.718 -3% Deutschland 32.430 35.858 +11% Nordamerika 86.059 86.541 +1% China 79.283 56.887 -28% Europa (ohne Deutschland) 70.229 75.899 +8% Übersee- und Wachstumsmärkte 52.220 55.533 +6%

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zur derzeit erwarteten Geschäftsentwicklung der Porsche AG. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden. Sie beruhen auf Annahmen über die Entwicklung der wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in einzelnen Ländern, Wirtschaftsregionen und Märkten, insbesondere für die Automobilindustrie, die wir auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen getroffen haben und die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für realistisch erachten. Sollte eines dieser oder sollten andere Risiken eintreten oder sollten sich die diesen Aussagen zugrunden liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation beruhen ausschließlich auf den Erkenntnissen am Tag der Veröffentlichung.

Wir passen zukunftsgerichtete Aussagen nicht nachträglich an. Solche Aussagen sind am Tag ihrer Veröffentlichung gültig und können sich überholen.

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Tausch oder Verkauf noch ein Angebot zum Tausch oder Kauf von Wertpapieren dar.

