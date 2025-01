In der DAX-Jahresumfrage des Handelsblatts zum Jahresanfang äußerten sich 80 % der Anleger in Sorge über den designierten US-Präsidenten Donald Trump und die mögliche negative Beeinflussung des deutschen Aktienmarktes. Am meisten riefen deutliche Zollerhöhungen Bedenken bei den über 9.000 befragten Börsenteilnehmern hervor. Doch oftmals steigen die Kurse an der sogenannten Mauer der Angst empor und so könnte das Börsenjahr 2025 besser laufen, als die meisten Marktteilnehmer es im Moment noch erwarten. ...

