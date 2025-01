Die Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture, Dubai Kulturbehörde) hat den Bericht "Creative Dubai: Navigating Tomorrow's Creative Landscape" ("Kreatives Dubai: die kreative Landschaft von morgen erkunden") veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit DinarStandard, einem privaten Forschungs- und Beratungsunternehmen für Wachstumsstrategien, das Organisationen für verantwortungsvolle globale Auswirkungen stärkt, entwickelt wurde. Der Bericht hebt die Errungenschaften Dubais in der Kultur- und Kreativwirtschaft hervor, die Schlüsselfaktoren, die zur kulturellen Vision der Stadt beitragen, und wichtige Daten, die den Wandel des Sektors verfolgen.

Key Highlights of Creative Economy Figures and FDI in Dubai's Cultural and Creative Industries (Graphic: AETOSWire)

Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über den Kreativsektor, der mit einem Gesamtwert von 4,3 Billionen US-Dollar eine bedeutende globale Wirtschaftskraft darstellt und 6,1 der Weltwirtschaft ausmacht. Der Bericht zeigt auch, dass die VAE 2021 mit einem Umfang von 13,7 Milliarden US-Dollar den größten Kreativsektor in der MENA-Region hatten.

Laut dem Dubai Framework for Cultural Statistics erwirtschaftete Dubais Kultur- und Kreativwirtschaft 2022 einen Mehrwert von 21,96 Milliarden AED und trug damit 4,6 zum BIP des Emirats bei. Der Bericht zeigt, dass 47.544 Unternehmen in Dubais Kreativwirtschaft tätig sind und 175.727 Mitarbeiter beschäftigen, was die Größe und den Einfluss der Kreativwirtschaft Dubais widerspiegelt. Darüber hinaus hat Dubai 2023 erfolgreich 898 ausländische Direktinvestitionsprojekte (FDI) in der Kultur- und Kreativwirtschaft angezogen und damit den Gesamtkapitalzufluss für FDI-Projekte auf 11,8 Milliarden AED erhöht. Darüber hinaus geht aus dem Bericht hervor, dass in Dubai mehr als 40 der Start-ups ansässig sind, die sich in der MENA-Region über 1 Million US-Dollar an Finanzmitteln gesichert haben, wobei 306 Start-ups im Emirat ansässig sind.

Der Bericht hebt hervor, wie Dubais robuste Infrastruktur, die unternehmerfreundlichen Rahmenbedingungen und das kulturelle Umfeld erheblich zu seiner globalen Führungsposition beigetragen haben. Er enthält auch eine Reihe umfassender Empfehlungen zur Förderung des Wachstums des Kreativsektors in Dubai, einschließlich wichtiger Chancen-Hotspots für Investoren, die die dynamischsten und am schnellsten wachsenden Kultur- und Kreativbereiche vorstellen. Es wird großer Wert auf die Notwendigkeit erschwinglicher technologischer Lösungen gelegt, die auf KMU zugeschnitten sind, und auf die Einführung eines hybriden Geschäftsmodells, das physische und digitale Abläufe nahtlos integriert, sowie auf die Bedeutung der Entwicklung integrierter Lehrpläne, die die Kreativwirtschaft mit Bildungseinrichtungen verbinden und so eine nachhaltige Talentförderung und das Wachstum der Branche sicherstellen.

Den vollständigen Bericht finden Sie unter https://www.dubaiculture.gov.ae/.

