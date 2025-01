FRANKFURT (dpa-AFX) - Der leichte Rückschlag im Dax hält auch zu Beginn der neuen Woche an. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 20.185 Punkte. Am vergangenen Mittwoch war er mit 20.480 Punkten wieder in Sichtweite seines Rekords von Mitte Dezember bei 20.522 Punkten vorgerückt.

Dann hatte der designierte US-Präsident Donald Trump mit erneuten Drohgebärden in puncto hoher Einfuhrzölle für Waren aus anderen Ländern der guten Stimmung wieder einen Dämpfer verpasst, denn Inflationssorgen nahmen zu. Ein starker US-Arbeitsmarktbericht vermieste die Laune am Freitag dann weiter, denn die Sorge vor womöglich vorerst ausbleibenden weiteren Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed erhielt - wie auch durch die Zolldrohungen - neue Nahrung./ag/mis