Krypto Wochenausblick: Inflation, XRP & Trump im Fokus

Etwas schwächer startet der digitale Währungsmarkt in die neue Handelswoche. Ergo warten Anleger weiterhin auf neue Impulse. Spannend dürfte erneut einige Events werden, die auch Einfluss auf Kryptowährungen ausüben. Im Fokus stehen hier die Themen Inflation, XRP & Trump. Doch auch die beiden Krypto-Presales von Wall Street Pepe und Flockerz streben beeindruckende Meilensteine an.

Inflationsdaten in USA: Fallen die Zinsen weiter?

Die kommende Woche dürfte im Zeichen neuer US-Inflationsdaten stehen. Der Verbraucherpreisindex wird dabei als entscheidender Indikator für mögliche Zinsentscheidungen der Federal Reserve betrachtet. Jüngste Arbeitsmarktdaten untermauern die robuste Verfassung der US-Wirtschaft. Statt der prognostizierten 160.000 neuen Stellen wurden im Dezember 256.000 Arbeitsplätze geschaffen. Gleichzeitig sank die Arbeitslosenquote auf 4,1 Prozent. Die Stärke des Arbeitsmarktes dämpft jedoch Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen.

The US job growth unexpectedly exceeded expectations in December, with the unemployment rate declining and an addition of 256,000 jobs last month, according to a report from the US Labor Department https://t.co/BNJpl0mA2y pic.twitter.com/nh8PCC2TTH - Reuters Business (@ReutersBiz) January 10, 2025

Analysten erwarten für den Dezember einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,9 Prozent im Jahresvergleich. Obwohl die Fed in der Vergangenheit von einer angemessen rückläufigen Inflation sprach, bleiben die Werte weiterhin über dem Ziel von zwei Prozent. Ein solcher Trend könnte die Rückkehr zur Preisstabilität verzögern und künftige Lockerungen der Geldpolitik hinauszögern. Der Markt geht aktuell nur noch von einer Zinssenkung in 2025 aus. Mittwoch dürften also die neuen Inflationsdaten die Kurse bei Bitcoin & Co. bewegen.

Wall Street Pepe dürfte 50 Mio. $ erreichen

In der kommenden Woche könnte der Presale von Wall Street Pepe (WEPE) die Marke von 50 Millionen US-Dollar überschreiten, nachdem in der vergangenen Woche bereits über 45 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Dieses Ergebnis spiegelt das zunehmende Interesse an innovativen Meme-Coins wider, die über rein humoristische Ansätze hinausgehen. Wall Street Pepe kombiniert Meme-Kultur mit einer engagierten Trading-Community und bietet Anlegern Zugang zu wertvollen Handelsinformationen. So soll hier die Infrastruktur entstehen, um Krypto-Anleger besser zu machen.

Ein Alleinstellungsmerkmal von WEPE ist das Belohnungssystem, das aktive Nutzer mit zusätzlichen Tokens incentiviert. Gleichzeitig erhalten Investoren exklusive Marktanalysen und Strategien, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Alpha-Calls sollen den Retail-Tradern einen Vorsprung verschaffen. Dieser Ansatz fördert die Community und unterscheidet WEPE von klassischen Meme-Coins, die häufig keinen langfristigen Nutzen bieten.

Die Tokenomics unterstützen diese Vision: 20 Prozent der insgesamt 200 Milliarden Tokens sind für den Presale vorgesehen, 12 Prozent dienen als Staking-Rewards, und 38 Prozent fließen in Marketingaktivitäten. WEPE verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie, bei der sowohl Privatanleger als auch die Community langfristig profitieren sollen. Der Kauf ist unkompliziert via ETH, USDT oder BNB möglich - einfach das Wallet verbinden und die Token swappen.

XRP zeigt relative Stärke: Was kommt jetzt?

XRP zeigt sich aktuell widerstandsfähig und konnte sich bereits in der Vorwoche dem Abwärtstrend des Gesamtmarktes entziehen. Während Bitcoin etwa 5 Prozent und Ethereum sogar zweistellig in der letzten Woche verloren, verzeichnete XRP einen Anstieg von rund 4,5 Prozent. Damit gehört die drittgrößte Kryptowährung zu den wenigen Altcoins mit positiver Entwicklung. Nach dem erfolgreichen Ausbruch über eine abwärtsgerichtete Trendlinie könnte sich hier eine spannende Chance ergeben. Wer auf relative Stärke setzen möchte, findet aktuell bei XRP eine Option.

Trump-Amtseinführung kommt näher: Spielt der Markt das Narrativ?

Diese Woche steht auch ganz im Fokus der Trump-Amtseinführung am 20. Januar 2025. Trumps frühere Äußerungen und Pläne, wie das Schaffen einer strategischen Bitcoin-Reserve und die Lockerung von Krypto-Regulierungen, haben bereits in den letzten Monaten eine Rallye angefacht. Nun dürften die Marktteilnehmer gespannt auf Trumps Einfluss warten. Es bleibt abzuwarten, ob der Kryptomarkt das Narrativ wieder aufgreift und wie die Märkte auf die tatsächliche Amtseinführung reagieren werden. Die Volatilität könnte zunehmen, wenn Trump seine Pro-Krypto-Politik umsetzt oder wenn Unsicherheiten über seine politischen Maßnahmen entstehen. Zugleich bleibt auch ein Sell-the-News zum Ende der Handelswoche im Bereich des Möglichen.

Letzte Chance beim V2E-Meme-Coin Flockerz

Der Presale von Flockerz nähert sich ferner einem bedeutenden Meilenstein, da in der kommenden Woche die Marke von 10 Millionen US-Dollar voraussichtlich überschritten wird. Bereits letzte Woche übertraf das Projekt 9 Millionen US-Dollar und zeigte damit eine starke Nachfrage. Im Vergleich zu klassischen Meme-Coins hebt sich Flockerz durch seinen dezentralen Ansatz hervor. Das innovative "Vote-to-Earn"-Modell bietet Nutzern die Möglichkeit, aktiv an Entscheidungen teilzunehmen und dabei Token als Belohnung zu erhalten.

Ein zentrales Merkmal von Flockerz sind die transparenten Tokenomics, bei denen 70 Prozent der gesamten Token der Community zugeteilt werden. Davon fließen 25 Prozent in Staking-Rewards, 20 Prozent in den Presale und weitere 25 Prozent in das "Vote-to-Earn"-Programm. Diese Struktur zielt darauf ab, eine möglichst faire Verteilung sicherzustellen. Gleichzeitig wurden Mittel für Liquidität und künftige Börsen-Listings bereitgestellt.

Interessierte Anleger haben weniger als 10 Tage Zeit, um FLOCK Token zu erwerben. Der Kauf kann mit ETH, BNB oder USDT erfolgen.

