Der eGovernment-Wettbewerb, das führende Forum für die Digitalisierung und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, startet in seine 24. Auflage. Bis zum 25. April 2025 haben öffentliche Organisationen, Behörden, Sozialversicherungsträger sowie Gesundheitsorganisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, ihre innovativen Projekte in vier Kategorien einzureichen.Der eGovernment-Wettbewerb (http://www.egovernment-wettbewerb.de/) startet und geht damit in eine neue Runde seines langjährigen Bestehens. Auch in diesem Jahr wird nach den besten innovativen Projekten gesucht, die den öffentlichen Sektor in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch den Einsatz moderner Informationstechnologien und digitaler Lösungen transformieren. Ab sofort können öffentliche Institutionen, Sozialversicherungen, Gesundheitsorganisationen und weitere öffentliche Einrichtungen ihre Projekte einreichen, die dazu beitragen, die Verwaltung effizienter, transparenter und bürgernäher zu gestalten. Die Bewerbungsfrist endet am 25. April 2025."Die digitale Transformation der Verwaltung ist eine der größten Gestaltungsaufgaben unserer Zeit", erklärt Jon Abele, Leiter Public Services und Mitglied der Geschäftsführung bei BearingPoint. "Sie bringt immense Herausforderungen mit sich, eröffnet aber auch außergewöhnliche Chancen, Verwaltungsstrukturen nachhaltiger, effizienter und bürgerorientierter zu gestalten. Der eGovernment-Wettbewerb hat sich in fast einem Vierteljahrhundert als feste Größe etabliert, um genau solche visionären Ansätze und Lösungen ans Licht zu bringen. Wir freuen uns darauf, Projekte zu erleben, die nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch greifbare Verbesserungen im Alltag der Bürgerinnen und Bürger schaffen und die Zukunft der Verwaltung aktiv prägen."Die vier Wettbewerbskategorien dieses Jahr spiegeln die wichtigsten Themen und Trends wider, die den öffentlichen Sektor heute und zukünftig prägen:1. Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur2. Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht3. Verwaltungstransformation durch Organisations- und Veränderungsmanagement4. Nachhaltigkeit durch Digitalisierung und in der ITEin besonderes Highlight des Wettbewerbs ist der Publikumspreis, der durch die Öffentlichkeit vergeben wird und dem ausgezeichneten Projekt so eine breite und sichtbare Anerkennung verschafft.Martin Obholzer, Mitglied der Geschäftsleitung bei Cisco Deutschland, erklärt: "Technologie ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit der Verwaltung. Der eGovernment-Wettbewerb zeichnet Projekte aus, die diese Hilfsmittel entschlossen nutzen, um die Verwaltung agiler, effizienter und bürgerfreundlicher zu gestalten. So öffnet die Verwaltung Türen für eine digitale Zukunft, die den Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht wird."Die Gewinner der vergangenen Jahre haben mit ihren wegweisenden Projekten nicht nur neue Maßstäbe gesetzt, sondern auch gezeigt, wie Innovationen aus verschiedenen Ländern und Sektoren den Weg für eine gemeinsame effizientere und bürgernähere Zukunft ebnen können. Detaillierte Informationen zu den ausgezeichneten Projekten finden Sie auf unserer Website: Gewinner - eGovernment-Wettbewerb (https://egovernmentwettbewerb.de/gewinner/)Alle wesentlichen Fakten rund um die Teilnahme am 24. eGovernment-Wettbewerb 2025 sind auf der Website (https://egovernmentwettbewerb.de/bewerbung/) zu finden.Die eingereichten Projekte werden durch eine unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten (https://egovernmentwettbewerb.de/jury/) der Wissenschaft, Wirtschaft, Medienlandschaft sowie der öffentlichen Verwaltung bewertet. Besonders berücksichtigt werden die gesellschaftliche Relevanz, die Übertragbarkeit auf andere Bereiche sowie die digitale Innovationskraft und der praktische Nutzen der eingereichten Projekte.Der Wettbewerb bietet den Finalistenprojekten nicht nur die Möglichkeit, ihre Projekte einer renommierten Jury zu präsentieren, sondern auch, sich mit führenden Expert:innen aus Verwaltung, Technologie und Politik auszutauschen. Die Finalistentage am 30. Juni und 1. Juli 2025 bieten den ausgewählten Projekten zudem die ideale Gelegenheit, ihre innovativen Lösungen einem Fachpublikum zu präsentieren. Höhepunkt des 24. eGovernment-Wettbewerbs ist die feierliche Preisverleihung, die im September 2025 im Rahmen des Ministerialkongresses in Berlin stattfindet. Dieser besondere Moment würdigt die herausragenden Leistungen der Gewinnerteams und stellt ihre wegweisenden Projekte ins Rampenlicht. Die Veranstaltung schafft die einzigartige Gelegenheit, sich mit den innovativsten Pionieren zu vernetzen und die Zukunft der öffentlichen Verwaltung aktiv zu prägen.Über den eGovernment-WettbewerbSeit mehr als zwei Jahrzehnten ist der eGovernment-Wettbewerb ein wegweisender Indikator für die Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2025 geht er in seine 24. Runde und bleibt eine zentrale Plattform für die Förderung innovativer Lösungen, die den digitalen Wandel vorantreiben. Ausgerichtet von der Management- und Technologieberatung BearingPoint in enger Partnerschaft mit Cisco, einem führenden Anbieter im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie, verfolgt der Wettbewerb das klare Ziel, zukunftsweisende Konzepte zu entdecken und die Digitalisierung der Verwaltung weiter zu optimieren. Dabei steht die Förderung von Effizienz, Benutzerorientierung und Nachhaltigkeit im Vordergrund, um Behörden bei einer intelligenten, bedarfsgerechten und bürgernahen Transformation zu unterstützen. Der eGovernment-Wettbewerb bietet nicht nur die Chance, herausragende Projekte zu präsentieren, sondern auch eine wertvolle Anerkennung und Sichtbarkeit für all jene, die den digitalen Wandel aktiv gestalten und prägen.Mehr unter www.egovernment-wettbewerb.de 