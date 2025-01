NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 19 Euro angehoben. Die Experten widmeten sich in ihrer am Montag vorliegenden Analyse den Chancen mittelgroßer europäischer Unternehmen (Midcaps). Nach vier Jahren unterdurchschnittlicher Entwicklung sehen sie nun günstigere Bedingungen. Da sie nicht mit einer "harten Landung" der Weltwirtschaft rechnen, sehen sie gerade für Zykliker enormes Bewertungspotenzial. Bei PVA und den ebenfalls zum Kauf empfohlenen Inficon sei das Chance-Risiko-Verhältnis nach der Korrektur inzwischen attraktiv./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2025 / 13:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2025 / 19:00 / ET

DE0007461006