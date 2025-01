Berlin (ots) -Ehrenpreis für Gérad Biard - Ein Tribut an die Opfer von Charlie HebdoAm 18. Januar 2025 wird im Titanic Chaussee Hotel in Berlin der Presseball Berlin gefeiert. Im Mittelpunkt des Abends steht die unentbehrliche Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit als das Fundament unserer Demokratie.Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist die Verleihung des Ehrenpreises des Presseball Berlin für Presse- und Meinungsfreiheit an Gérard Biard, den Gründer und Herausgeber von Charlie Hebdo. Am 7. Januar 2025 jährte sich der terroristische Anschlag auf das Magazin zum zehnten Mal. Zur Ehrung von Gérard Biard wird die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola die Laudatio haltenDie Eröffnungsrede des Abends wird vom regierenden Bürgermeister von Berlin Kai Wegner gehalten.Der Presseball bringt Persönlichkeiten aus der Medien-, Kultur- und der Gesellschaftswelt zusammen. Zu den diesjährigen Ehrengästen gehören unter anderem Gérard Biard, Franziska Giffey, Prof. Dr. Mario Voigt, Kai Wegner, Luisa Neubauer, Holger Münch, Barbara Slowik, Lisa Paus, Seyran Ates, Markus Rühl, Philipp Amthor, Dr. Julia Schnelle, Leyla Lahouar, Catherine Lugner und Joe Chialo.Es gibt traditionell eine Charity Tombola bei der ein Teil der Erlöse an den Kolibri e.V. geht, einen Verein, der krebskranke Kinder und deren Familien unterstützt.Der Presseball Berlin erwartet die Gäste mit einem abwechslungsreichen Programm, das ein festliches Dinner Buffet, musikalische Unterhaltung vom Orchester Christoph Sanft, die Partyband Sweet Music, Flugmodus und den Stargast des Abends, Adriano Motolla, umfasst, der mit klassischen italienischen Songs auftreten wird. Der Abend bietet eine wunderbare Gelegenheit, die Pressefreiheit zu feiern und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.Kontakt und Presseakkreditierung:Mario KossPresseball BerlinFasanenstrassse.3910719 BerlinTel:030-81294216Fax_030-81294217E-Mail: info@presseball.deWebseite: www.presseball.deOriginal-Content von: Pikosso Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149213/5947548