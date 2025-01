The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2025ISIN NameXS2576365188 LUMINOR BANK 23/26FLR MTNDE000LB38M30 LBBW FZA 23/25XS2575952341 BCO SANTAND. 23/25 FLRUSU32352AG85 THE GEO GROU 24/31 SDE000NRW0F67 LAND NRW SCHATZ14R1337DE000LB1M2N3 LBBW STUFENZINS 18/25ES0413320104 DT.BANK ESP 19/25USL9339WAD13 TRINSEO MAT.OP./FIN.17/25XS0207320242 ENBW INTL FIN. 04/25 MTNFR0013396355 CAISS.FRANC. 19/25 MTNUS279158AK55 ECOPETROL 14/25XS1165659514 CFAMC II 15/25 MTNAU3CB0269710 A.N.Z.BKG.GR 20/25 MTNFR0013477254 AIR FRAN.KLM 20/25DE000A14JYT7 BAD.-WUERTT.LSA 15/25XS1748436190 WESTPAC BKG 18/25 MTNXS1750083229 UTD OV. BK 18/25 MTNCH0591979635 UBS GROUP 21/26 FLRMTNCH0397642775 SWISS PRIME SITE 18-25 CVAU3FN0052486 A.N.Z.BKG.GR 20/25 FLRMTNCA459058HS51 WORLD BK 20/25 MTNUSY714AGAB82 SRI RE.ISMAN 19/25 REGSXS2104051433 BBVA 20/30 FLR MTNXS2408491947 JDE PEETS 21/25 MTNXS2102927725 WORLD BK 20/25 MTNXS2100404800 BK CHINA(HK) 20/25 MTN