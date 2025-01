ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Valeo in einem Branchenausblick auf die Berichtssaison zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Jahresausklang könnte etwas besser als befürchtet ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Einige Zahlen aus der Branche könnten positiv überraschend dank einer guten Nachfragetendenz. Im Zulieferbereich besserten sich die Perspektiven, doch hier sei es noch nicht an der Zeit, um zuversichtlicher zu werden./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2025 / 20:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2025 / 20:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0013176526