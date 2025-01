Berlin (ots) -Hamburg führt im Jahr 2024 die Rangliste der schnellsten Finanzämter Deutschlands an und löst damit den Vorjahressieger Rheinland-Pfalz ab, das in diesem Jahr auf Platz sechs abrutschte. Hamburg verbesserte sich somit vom zweiten auf den ersten Platz.Diese Ergebnisse basieren auf einer Analyse der führenden Online-Steuererklärung Lohnsteuer-kompakt.de. Im Durchschnitt mussten Steuerpflichtige deutschlandweit rund 51 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid warten - sechs Tage weniger als im Vorjahr."Die deutliche Verbesserung der Bearbeitungszeiten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter 2024 nicht mehr durch die hohe Arbeitsbelastung der Grundsteuererklärung gebremst wurden", erklärt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de.Die schnellste Bearbeitungszeit verzeichnete das Finanzamt Bensheim, Außenstelle Fürth (Hessen), mit durchschnittlich nur 23,8 Tagen. Das Schlusslicht bildet das Finanzamt Wiesbaden mit 113,3 Tagen - Steuerpflichtige dort warteten damit fast fünfmal so lange wie in der Außenstelle Fürth.Die bundesweite Analyse zeigt außerdem, dass Bundesländer mit kurzen Bearbeitungszeiten in der Regel stabil an der Spitze bleiben. Felix Bodeewes kommentiert: "Es gibt zwar immer wieder Verschiebungen, aber die schnellen Bundesländer bleiben insgesamt schnell. Ein Beispiel dafür ist Berlin, das auch 2024 wie in den Vorjahren zu den Top 5 gehört."Im Ländervergleich glänzt Hamburg mit der kürzesten durchschnittlichen Wartezeit von 45,5 Tagen. Am anderen Ende der Skala liegt Bremen, wo Steuerpflichtige im Schnitt 79,7 Tage auf ihren Steuerbescheid warten mussten. Im Vorjahr führte Rheinland-Pfalz mit 50 Tagen die Rangliste an.Die Analyse basiert auf über einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über Lohnsteuer-kompakt.de erstellt wurden. Insgesamt wurden die Bearbeitungszeiten von 502 Finanzämtern ausgewertet, die mindestens 50 Steuererklärungen bearbeitet haben.Steuerpflichtige, die wissen wollen, wie lange sie voraussichtlich auf ihren Steuerbescheid warten müssen, können die durchschnittliche Bearbeitungszeit ihres Finanzamtes hier einsehen: https://www.lohnsteuer-kompakt.de/start/finanzaemter.Journalisten können auf Anfrage eine detaillierte Übersicht der Bearbeitungszeiten, sortiert nach Bundesländern und Finanzämtern, erhalten. Die Veröffentlichung der Daten ist unter Angabe der Quelle www.lohnsteuer-kompakt.de freigegeben.Über Lohnsteuer-kompakt.deLohnsteuer-kompakt.de ist mehrfacher Testsieger und einer der führenden Anbieter für die Online-Steuererklärung in Deutschland. Die nutzerfreundlichen Web- und Mobil-Anwendungen ermöglichen es auch Steuerlaien, ihre Einkommensteuererklärung schnell und unkompliziert abzugeben. Lohnsteuer-kompakt.de bildet alle relevanten Gesetze ab und liefert individuelle Steuertipps, um Steuerzahler bei ihrer Steuererklärung bestmöglich zu unterstützen. Die Anwendungen können bis zur Abgabe der Steuererklärung kostenlos getestet werden. 