Am heutigen Montag startet die diesjährige vielbeachtete JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Die Bühne wird auch der australische Radiopharma-Spezialist Telix Pharma nutzen, um über die jüngsten Fortschritte zu berichten. Klar ist nun: Die Umsatzprognose für das vergangene Jahr hat das Unternehmen übertroffen.Laut vorläufigen Zahlen erlöste Telix Pharma im vierten Quartal 142 Millionen Dollar (218 Millionen Australische Dollar), was ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...

