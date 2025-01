Ist die Bitcoin-Rallye vorbei? Wal steigt lieber mit Verlust aus

Hat die Bitcoin-Rallye ihren Höhepunkt erreicht? Diese Frage beschäftigt viele Anleger, seit Bitcoin nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs von 108.000 Dollar in einer breiten Seitwärtsbewegung verharrt. Da das untere Ende dieser Seitwärtsbewegung bei etwa 90.000 Dollar liegt, handelt es sich um eine sehr breite Spanne, die auch hohe Verluste zulässt. Ein aktuelles Beispiel verdeutlicht, wie schnell auch Großinvestoren - sogenannte Krypto-Wale - von der Marktdynamik überrascht werden können. Die Hoffnung auf baldige Besserung hat der Investor scheinbar aufgegeben.

Millionenverlust Verlust in 6 Tagen

Großinvestoren gelten oft als versierte Marktteilnehmer, die sich mit den Vermögenswerten, in die sie investieren, gut auskennen. Außerdem sollte es ihnen leichter fallen, gewinnbringend zu handeln, da sie das investiere Kapital in der Regel länger liegenlassen können, ohne darauf angewiesen zu sein, was sich vor allem am Kryptomarkt als äußerst nützlich erweisen kann.

Dennoch zeigt ein aktueller Fall, dass selbst Wale nicht vor Fehlentscheidungen gefeit sind. Ein Investor kaufte vor 6 Tagen Bitcoin im Wert von 188,7 Millionen Dollar bei einem Kurs von 101.998 Dollar pro Coin. Nun hat derselbe Wal seine Coins bereits wieder verkauft - für 94.963 Dollar pro Coin.

6 days ago, a whale withdrew 1,850 $BTC($188.7M) from Binance at $101,998.



8 hours ago, the whale deposited 1,850 $BTC($175.7M) to Binance at $94,963.



Losing $13M in 6 days.https://t.co/sVYcWVjpqh pic.twitter.com/2lokPJTpmJ - Lookonchain (@lookonchain) January 13, 2025

Das Ergebnis: Ein Verlust von 13 Millionen Dollar in weniger als einer Woche. Während Wale normalerweise dafür bekannt sind, Rücksetzer zu nutzen, um ihre Positionen zu erhöhen, scheint dieser Investor das Vertrauen in eine kurzfristige Erholung verloren zu haben. Ein ähnliches Verhalten zeigte sich bei einem anderen Großinvestor, der kürzlich Ethereum ($ETH) mit Verlust verkaufte.

Diese Entwicklungen werfen die Frage auf, ob die Rallye nun tatsächlich schon vorbei ist. Analysten erwarten eigentlich, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf bis zu 500.000 Dollar steigen kann, was auch die meisten Altcoins mit nach oben ziehen würde.

Kleinere Coins bleiben gefragt

Während Bitcoin und Ethereum derzeit keine Gewinne erzielen, verschieben Investoren ihr Kapital zunehmend auf kleinere Coins. Insbesondere Meme Coins zeigen dabei oft eine beeindruckende Performance. Meme Coins waren schon im letzten Jahr der am schnellsten wachsende Sektor am Kryptomarkt und da der Hype um AI Agents scheinbar schon wieder nachlässt, könnte das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein. Einer der Coins, der dabei besonders auffällt, ist Flockerz ($FLOCK). Hier könnte eine Kursexplosion unmittelbar bevorstehen.

Jetzt mehr über Flockerz erfahren.

Flockerz begeistert Anleger

Meme Coins wie Flockerz sind bekannt für ihr hohes Gewinnpotenzial - allerdings auch für ihr höheres Risiko. Flockerz hebt sich jedoch von der Masse ab, da der neue Coin vollständig communitygesteuert ist. Anleger können über eine Vote 2 Earn Funktion aktiv an Entscheidungen über die Weiterentwicklung des Projekts teilnehmen und erhalten dafür zusätzliche Token als Belohnung.

($FLOCK Token-Vorverkauf - Quelle: Flockerz Website)

Mit einer bisherigen Investitionssumme von knapp 10 Millionen Dollar im Vorverkauf sorgt Flockerz für Aufsehen. Noch ist der Token nicht an Kryptobörsen gelistet, sodass Anleger die Möglichkeit haben, zum günstigen Vorverkaufspreis einzusteigen. Da der Startpreis an den Börsen höher ist als der aktuelle Vorverkaufspreis, können Anleger sich so schon über einen ersten Buchgewinn freuen.

Zusätzlich bietet Flockerz eine Staking-Funktion, die in den ersten zwei Jahren überdurchschnittlich hohe Renditen ermöglicht. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei 280 %, was dazu geführt hat, dass die meisten Käufer ihre Token bereits staken. Da gestakte Token länger gebunden sind und nicht sofort beim Launch verkauft werden können, steigt die Chance auf eine Kursexplosion dadurch deutlich.

Analysten erwarten, dass der $FLOCK-Kurs nach dem Launch ein Vielfaches des aktuellen Preises erreichen könnte, da die Nachfrage in den letzten Tagen explodiert ist, während das Angebot beim Launch knapp ist.Allerdings endet der Vorverkauf schon nächste Woche.

Jetzt noch für kurze Zeit $FLOCK im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.