So startet der DAX in die neue Woche und das bewegt den deutschen Leitindex. Außerdem im Fokus der Börsen: Die Aktien von Bayer und Ströer. Eine Abwärtsbewegung im DAX wegen einer Mixtur aus Zoll-, Zins- und Inflationssorgen hat sich am Montagmorgen fortgesetzt. Im frühen Handel gab der deutsche Leitindex um 0,31 Prozent auf 20.152 Punkte nach. Für den MDax ging es um 0,43 Prozent auf 25.262 Punkte bergab. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 ...

