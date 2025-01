HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Aixtron von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 26,40 auf 13,80 Euro gesenkt. Eine träge Konsumnachfrage, politische Risiken mit Blick auf die Entwicklung der Elektromobilität sowie hohe Lagerbestände in den Lieferketten dürften auch 2025 auf der Nachfrage nach Siliziumkarbid-Leistungshalbleitern (SiC) lasten, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage sei 2024 zwar robust gewesen, habe letztendlich aber die Erwartungen verfehlt. Aixtron stellt unter anderem Anlagen zur Herstellung von SiC-Elektronikchips her./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2025 / 08:24 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2025 / 08:24 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0WMPJ6