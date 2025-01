Dieses Unternehmen verdient seit mehr als 25 Jahren bei der Vergabe von .com- und .net-Webseiten mit. Warren Buffett und seinem Team gefällt das.Gut, ein bisschen jung ist Verisign vielleicht noch. Erst 1995 wurde das Unternehmen in den USA gegründet. Aber der Rest ist klassischer Value nach Warren-Buffett-Art: ein monopolartiger Burggraben, verlässlicher Cashflow, langjährige Konstanz in der Führungsebene und ein für ein Unternehmen aus dem Tech-Kosmos relativ leicht überschaubares und skalierbares ...

