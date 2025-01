www.bernecker.info

QIAGEN will einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf durchführen. Dadurch sollen laut Unternehmensangaben den Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt. Etwas genauer: Eine unmittelbare Kapitalrückzahlung soll dabei mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden. Der synthetische Aktienrückkauf wird ab dem 28. Januar wirksam und in den darauffolgenden Tagen abgewickelt. Knapp 300 Mio. Euro sind dafür eingeplant. Verständlich, dass die Aktie heute ins Plus dreht!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion