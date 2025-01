Frankfurt am Main (ots) -Jeden Tag begegnen wir Gefahren, die wir nicht sehen können - Bakterien, Viren und Pilzen. Doch was, wenn Tapeten die Luft reinigen oder Bettdecken aktiv schützen? Auf der Heimtextil 2025 in Frankfurt am Main geben Aussteller Antworten und zeigen, wie antimikrobielle Technologien unser Zuhause sicherer machen. Von Tapeten über Stoffe und Teppiche bis hin zu Bettwaren - diese Innovationen durchdringen die unterschiedlichsten Produktbereiche und verbinden Funktionalität mit Ästhetik.Die Grandeco Wallfashion Group stellt eine Innovation in der Wandgestaltung vor: eine Tapetenkollektion mit patentierter Beschichtung, die Viren und Bakterien auf neutrale Art und Weise eliminiert. Diese Innovation verleiht der Tapete durch ihre spezielle Beschichtung eine zusätzliche Schutzschicht - ideal für viel genutzte Bereiche wie Kinderzimmern oder Büros. Durch die Kombination von Design und Funktionalität eröffnet die Kollektion neue Perspektiven für eine gesündere und nachhaltigere Innenraumgestaltung.Die kanadische Marke Korhani Home präsentiert faltbare Teppiche, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmen und so zu einer hygienischeren Umgebung beitragen. Durch ihre langlebigen Eigenschaften und die vielseitige Einsetzbarkeit im Innen- und Außenbereich verbinden die Teppiche praktischen Nutzen mit nachhaltiger Funktionalität.Doch nicht nur Technologie spielt eine Rolle: Der Aussteller Traumina setzt auf natürliche Eigenschaften, um nachhaltige und hygienische Lösungen für den Alltag anzubieten. Die Verwendung von Bambus-Naturfasern in Bettwaren zeigt, wie natürliche Materialien antibakterielle Eigenschaften bieten können - beispielsweise durch Feuchtigkeitsregulation. Diese Entwicklung spiegelt den wachsenden Trend wider, Materialien aus der Natur zu verwenden, um gesündere und umweltfreundlichere Produkte zu schaffen.Ob technologische Innovation oder die Kraft der Natur - auf der Heimtextil 2025 wird gezeigt, wie Wohntextilien unser Leben bereichern und das Zuhause sicherer machen können.Pressekontakt:Eline WelkeMesse Frankfurt Exhibition GmbHMobil: +49 170 9100516eline.welke@messefrankfurt.comOriginal-Content von: Messe Frankfurt Exhibition GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64637/5947637